23 साल बाद शेखर कपूर ने 'बैंडिट क्वीन' के लिए कही ये बात, ट्विटर पर दिया रामगोपाल वर्मा को जवाब...

नई दिल्ली : मशहूर फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने कहा है कि उनके द्वारा निर्देशित फिल्म 'बैंडिट क्वीन' उनकी सबसे अच्छी फिल्म है क्योंकि साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म को पूरी तरह अंतःदृष्टि से शूट किया गया था. फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने बुधवार को शेखर कपूर के इस फिल्म की तारीफ की. फिल्म की पृष्ठभूमि फूलन देवी की जिंदगी पर आधारित थी.

रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, 'हे शेखर कपूर, जब से 'बैंडिट क्वीन' रिलीज हुई है मैं इसे कई बार देख चुका हूं. मुझे हर बार यह शानदार लगी, लेकिन हर बार जब भी मैं फिर से इस फिल्म को देखता हूं तो यह मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगती है. केवल दो ही फिल्में ऐसी हैं 'गॉडफादर' और 'बैंडिट क्वीन'.'

Hey @shekharkapur I see Bandit Queen every few years since it released ..I always thought it was fantastic but everytime I see it again I realise that it’s even more fantastic than what I last remembered ..The only two films who did this to me is Godfather and Bandit Queen

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 24, 2019