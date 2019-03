कांग्रेस ने उड़ाया पीएम मोदी का मजाक, माधवन और शेखर कपूर ने कुछ यूं लगाई क्लास

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में आतंकवादी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने में भारत के प्रयासों पर चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर रोक लगी दी थी. इसके बाद कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लगातार आलोचना की जा रही थी. इन सबके बीच कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक स्पूफ (हंसी उड़ाने वाला) वीडियो शेयर किया गया. इस वीडियो में मजाक के तौर पर पीएम मोदी को कमजोर और चीन के सामने झुकने वाला दिखाया गया है. इस वीडियो को लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

दरअसल, कांग्रेस ने इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी को मजाकिया लहजे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने छोटा दिखाने की कोशिश की गई है. वहीं, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को उन पर हावी होते दिखाया गया है. यह वीडियो कांग्रेस पार्टी के वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है.

An accurate representation of Modi's relationship with President Xi of China. #HugplomacyYaadRakhna pic.twitter.com/5YgqxuEvaS — Congress (@INCIndia) March 14, 2019

सोशल मीडिया पर इस वीडियो की लोग जमकर निंदा कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर आर. माधवन ने कांग्रेस के इस ट्वीट की निंदा करते हुए कहा है कि "यह वीडियो सच में बहुत बुरा है. राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कितनी भी हो लेकिन पीएम मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आप चीन के सामने अपने ही देश को बेइज्जत कर रहे हैं. इस वीडियो में मजाक करने का बहुत भद्दा तरीका अपनाया गया है. कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो की उम्मीद नहीं थी.

This is in such bad taste.What ever the political rivalry -Shri Modi Ji is the Prime Minister of this country and you are demeaning this nation in front of China in this video with such crass attempt at humor.NOT expected from this Twitter handle .@narendramodi @RahulGandhi https://t.co/KJiPyZI7lt — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) March 15, 2019

वहीं, प्रसिद्ध निर्देशक और अभिनेता शेखर कपूर ने भी इस वीडियो को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि यह एक खराब वीडियो है. कांग्रेस को इसे हटा लेना चाहिए.

Bad taste ! @INCIndia Should really take this video off. https://t.co/up0xVwJZac — Shekhar Kapur (@shekharkapur) March 15, 2019

एक अन्य यूजर ने लिखा है कि 'पीएम मोदी के लिए घृणा' अब 'भारत के लिए घृणा' बनती जा रही है. मेहनत के साथ कोशिश करते रहिए लेकिन थोड़ी ताकत बचाकर रखिएगा क्योंकि यह आपको आने वाले 5 सालों तक करना है.

"Hate for Modi" is turning into "Hate for India".. Keep trying hard.. But save some energy as you will have to do this for the next 5 years too.. #NaMoAgain #CongressMuktBharat — Tanmay Bandiwadekar (@tanmayb22) March 15, 2019

यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी को लेकर ऐसे आपत्तिजनक ट्वीट किए गए हों. इससे पहले कांग्रेस की सोशल मीडिया का काम देखने वाली दिव्या स्पंदना ने भी पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किए थे.