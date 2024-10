हाथ जोड़े व्हीलचेयर पर मुस्कुराते हुए अस्पताल से बाहर आए गोविंदा, बेटी की आंखों से छलके आंसू, गोली लगने के बाद पहली बार बोले चीची

3 दिन पहले एक्टर और राजनेता गोविंदा को गोली लग गई थी. अब मुंबई के अंधेरी के क्रिटी केयर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं. ऐसे में वह व्हीलचेयर चेयर अस्पताल से बाहर आए. सभी पैप्स से बातचीत की. साथ ही अपने चाहने वालों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि वह प्रेस से लेकर अपने फैंस, मुंबई प्रशासन व सभी का शुक्रिया करते हैं. जिन्होंने इस पल में उन्हें सपोर्ट किया और खूब सारा आशीर्वाद दिया. ये पहला मौका है जब गोली लगने के बाद गोविंदा इस तरह फैंस से रूबरू हुए.

पैप्स ने गोविंदा के कई वीडियोज और फोटोज शेयर किए हैं. जहां चीची व्हीलचेयर पर मुस्कुराते हुए अस्पताल से बाहर आते हैं. गोविंदा की ये हिम्मत देख फैंस का सीना चौड़ा हो गया. उन्होंने प्रेस से कहा कि वह सभी मीडियाकर्मियों, फैंस, शिवसेना, प्रशासन और अस्पताल का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन्हें पूरा सपोर्ट किया. वह अब ठीक हैं और घर पर ही पूरी तरह से ठीक न हो जाने तक आराम करेंगे.

गोविंदा की बेटी की आंखों से छलके आंसू

इन वीडियोज में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और बेटी टीना आहूजा भी नजर आईं. टीना की आंखों से तो आंसू भी छलक पड़े जब वह गोविंदा को यूं बाहर आते देखती हैं. वहीं पत्नी गोविंदा के पैर का भीड़ में ख्याल रखती आईं.

#WATCH | Mumbai: Actor and Shiv Sena leader Govinda discharged from CritiCare Asia in Mumbai.

He was admitted here after he was accidentally shot in the leg by his own revolver. pic.twitter.com/XU1Tidt7hu

— ANI (@ANI) October 4, 2024