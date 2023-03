Hrithik Roshan और Saba Azad इस साल के आखिरी तक करेंगे शादी? यहां जानें सच्चाई

क्या सच में शादी करने वाले हैं ऋतिक?

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan Marriage) और सबा आजाद (Saba Azad Songs) ऐसे तो अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हैं. दोनों अक्सर फैमिली फंक्शन्स और पब्लिक इवेंट्स में साथ दिखाई देते हैं, यहां तक कि सबा एक्टर के बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करती हैं. लेकिन दोनों अपने रिश्ते को एक स्टेज आगे बढ़ाना चाहते हैं यानी शादी करना चाहते हैं इस पर कुछ कहना मुश्किल है. हालांकि पिछले दिनों ऐसी खबरें वायरल हो रही थीं कि सबा और ऋतिक मूव-इन करने वाले हैं.

ऋतिक रोशन और सबा (Hrithik and Saba Wedding Date) के मूव इन करने की जानकारी एक्टर के एक करीबी ने ही दी थी, ऐसा कहा गया था कि ऋतिक ने एक घर भी खरीदा है जो शाहरुख के बंगले मन्नत के पास है, जहां फिलहाल रेनोवेशन का काम चल रहा है.

Breaking News:- @iHrithik and #SabaAzad are going to get married in November 2023!

— BollywoodKiNews (@BollywoodKiNews) March 2, 2023