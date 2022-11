IFFI 2022: इस देश की सरकार ने फिल्ममेकर के India आने पर लगाई पाबंदी! ले लिया पासपोर्ट भी, हैरान करने वाली है वजह

Reza Dormishian denied permission by Iran to come to India: फिल्मों की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां भेद-भाव नहीं होता और यह उन चीजों में से है, जो धर्मों, देशों और लोगों में अमन की भावना पैदा कर सकती है. फिर भी कई बार अलग-अलग देशों के अपने मसलों और देशों के बीच के आपसी रिश्तों की वजह से इस दुनिया की कोशिश कम पड़ जाती है. यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में गोवा में आयोजित 'इंटरनैशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया- इफी' (International Film Festival of India IFFI) में एक फिल्म के प्रोड्यूसर को भारत आने का मौका नहीं मिला. जिस देश के ये डायरेक्टर हैं, वहां की सरकार ने उन्हें भारत नहीं आने दिया और उनका पासपोर्ट तक ले लिया. आइए डिटेल में जानते हैं कि यह डायरेक्टर कौन हैं और यहां किस देश की बात हो रही है...

इस देश की सरकार ने फिल्ममेकर के India आने पर लगाई पाबंदी!

अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यहां ईरान देश के जाने-माने फिल्ममेकर Reza Dormishian (रजा डॉर्मिशियन) की बात हो रही है. दरअसल रजा ने 'अ माइनर' (A Minor) नाम की एक फिल्म प्रोड्यूस की है जिसे इफी में स्क्रीन किया जाना था. लेकिन ईरानी सरकार की पाबंदियों के चलते रजा को भारत नहीं आने दिया गया.

ले लिया पासपोर्ट भी, हैरान करने वाली है वजह

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Variety के हिसाब से ईरानी रीजीम वहां की कई हस्तियों पर अनेक पाबंदियां लगा रही है. Reza Dormishian (रजा डॉर्मिशियन) पर भी यह पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि वो रीजीम के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं. Variety की रिपोर्ट के मुताबिक (रजा डॉर्मिशियन) जब एयरपोर्ट पर थे, उनके पासपोर्ट को भी ले लिया गया और सोर्सेज का यह दावा है कि उन्हें 'कोर्ट ऑफ लॉ फॉर प्रॉसिक्यूशन' में रेफर कर दिया गया है.

कहा जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से Reza Dormishian (रजा डॉर्मिशियन) सोशल मीडिया पर ईरानी सरकार के खिलाफ काफी कुछ लिख रहे हैं और उनके साथ हुई यह घटना भी इसी का असर है.

