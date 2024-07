संसद में 'जया अमिताभ बच्चन' के नाम से गया पुकारा, तो भड़क गईं जया बच्चन; बोलीं- 'महिला अपने पति...'

Jaya Bachchan gets annoyed on being called 'Jaya Amitabh Bachchan': एक्ट्रेस जया बच्चन एक शानदार राजनेता भी हैं. वह हमेशा बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. सोमवार, 29 जुलाई को राज्यसभा में जया बच्चन एक बार फिर से आग बबूला हो गईं, जब डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने उन्हें 'श्रीमती जया अमिताभ बच्चन' कहकर पुकारा. अपने दम पर पहचान बनाने वाली जया बच्चन ने तभी सभा को याद दिलाया कि उनकी पहचान उनके पति के नाम से स्वतंत्र है.

दरअसल, सोमवार को डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने बोलने के लिए उनका नाम पुकारा तो जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब दिया, ''सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता.'' जब यह बताया गया कि उनका नाम आधिकारिक तौर पर रजिस्टर है, तो उन्होंने इस प्रथा की आलोचना शुरू कर दी.

जया बच्चन का कमेंट हो रहा वायरल

जया बच्चन ने कहा, ''ये जो हैं कुछ नया तरीका है कि महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाए. उनका खुद कोई अस्तित्व नहीं. उनकी कोई उपलब्धि ही नहीं है, अपने में और अस्तित्व नहीं है. ये जो नया शुरू हुआ है, मैं बस...''

Jaya Amitabh Bachchan got Angry when Her Name was called out by the Deputy Chairman of Rajya Sabha, Harivansh Narayan

Singh even after he pointed out that that was the name given by her in Rajya Sabha #JayaBachchan #JayaAmitabhBachchan pic.twitter.com/lelkIB2iFH

— Rosy (@rose_k01) July 29, 2024