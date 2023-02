Kangana on Swara Bhaskar Wedding: स्वरा भास्कर की शादी पर ये क्या कह गईं कंगना रनौत, मिनटों में वायरल हुआ ट्वीट

Kangana Ranaut on Swara Bhaskar Wedding: फिल्मों से ज्यादा अपने बेबाक अंदाज के लिए स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) जानी जाती हैं. स्वरा हर मुद्दे पर अपनी राय सोशल मीडिया पर बेधड़क अंदाज में रखती हैं और कई बार वो अपने इसी बेबाक अंदाज की वजह से कंगना रनौत के निशाने पर भी आ चुकी हैं. हाल ही में स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद (Fahad Ahmad) से कोर्ट मैरिज की. स्वरा ने जैसे ही अपनी कोर्ट मैरिज की जानकारी सोशल मीडिया पर दी तो फैंस के कमेंट्स का सैलाब आ गया. वहीं स्वरा को कभी बी ग्रेड फिल्म की एक्ट्रेस बताने वाली कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी स्वरा के शादी वाले पोस्ट पर ऐसा कमेंट कर दिया कि उनका ट्वीट सभी का ध्यान खींच रहा है.

कंगना रनौत ने किया ये ट्वीट

स्वरा भास्कर ने फहद अहमद के साथ पहले कोर्ट मैरिज की और फिर शाम को कुछ करीबी रिश्तेदारों और बॉलीवुड के दोस्तों को बुलाकर एक छोटी पार्टी रखी. स्वरा ने शादी की फोटोज जैसे ही शेयर की तो 'तनु वेड्स मनु' की एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी को-एक्ट्रेस की इस शादी पर कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाई. कंगना ने स्वरा के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा- 'आप दोनों खुश दिख रहे हैं. ऐसे ही आप पर भगवान की कृपा बनी रहे. शादी हमेशा दिलों में होती है बाकी जो भी है वो सब फॉर्मेलिटीज हैं.' कंगना का ये ट्वीट आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया.

You both look happy and blessed that’s God’s Grace … marriages happen in the hearts rest all are formalities …

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 17, 2023