बॉक्स ऑफिस पर 'पंगा' की खस्ता हालत पर कंगना की बहन ने ट्वीट कर कही ऐसी बात

नई दिल्ली : कंगना रनौत (kangana Ranaut) की फिल्म 'पंगा' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही. इस फिल्म ने ठीक-ठाक ओपनिंग की थी, लेकिन उसी के बाद फिल्म के आंकड़े में लगातार गिरावट आ रही है. इस फिल्म को समीक्षकों ने काफी सराहा, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर टीम कुछ निराश जरूर है. तभी तो कंगना की बहन रंगोली ने फिल्म की निर्देशक अश्विनी अय्यर तिवारी का हौंसला बढ़ाया है.

रंगोली ने ट्वीट किया कि अश्विनी मैम, कम कलेक्शंस से निराश नहीं हों. आपने वाकई अच्छी फिल्म बनाई है और इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है.आपको तो सब पता है. आखिरकार नितेश सर ने हारने वालों पर इतनी अच्छी फिल्म 'छिछोरे' बनाई है. प्यार से हारते हैं ना.

Dear @Ashwinyiyer ma’am don’t get disheartened by low collections, you made a really nice film and rest is not in our hands, you know it all after all Nitesh sir made such a lovely film about loosing( Chichore ) let’s loose with love https://t.co/EEpRK3C1V8

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 28, 2020