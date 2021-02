Kangana Ranaut ने खुद को बताया सबसे अच्छी एक्टर, ट्रोलर्स ने किए ऐसे कमेंट; सिर पकड़ लेंगे आप

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Bollywood Actress Kangana Ranaut) ने 'थलाइवी' (Thalaivi) और 'धाकड़' (Dhaakad) की तस्वीर को हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया. ट्विटर पर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज शेयर कर कंगना ने अपनी ही तारीफ के कसीदे पढ़ दिए. यही वजह रही लोगों ने उनको जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

कंगना ने खुद की तारीफ की

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने 9 फरवरी को ट्वीट कर अपने लुक ट्रांसफॉर्मेशन (Kangana Transformation Look) की तस्वीरें साझा की और खुद की तुलना मेरिल स्ट्रीप (Meryl Streep) और गैल गडॉट (Gal Gadot) से करते हुए कंगना ने पहले तो खुद को ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री बताया. यही नहीं एक्शन के मामले में कंगना ने खुद को टॉम क्रूज (Tom Cruise) से भी बेहतर बताया. कंगना का यह कॉन्फिडेंस लेकिन आम जनता को कुछ खास पसंद नहीं आया.

My mother always told me Jis ki tareef koi nai karta, wo apni tareef khud karta hai. — Dr. Syeda Uzma (@sane_indian) February 9, 2021

"I" and "me" used 8 times.

Can any psychologist throw light, if this is a normal behavior? pic.twitter.com/seDDPKkuqR — Anu Mittal (@stylistanu) February 9, 2021

You seriously call this range, skilled action and transformation? What on earth are you smoking? pic.twitter.com/qP9peIERwR — Radhika Sharma (@Raaadshaaar) February 9, 2021

Nargis Dutt, Shabana Azmi, Tabu, Rani Mukherjee, Meena Kumari, Priyanka Chopra, Vidya Balan, Rekha,Tapses Panu nd so many other regional language actresses. And dont make me even start with English films. On that note,Kangana say SORRY n quickly meet psychiatrist for ur treatment — Chitra (@Chitra_N_Sharma) February 9, 2021

Meryl Streep is a legend, 20 academy award nominations, 30 golden globe nominations - the highest in Hollywood. Your ego needs to deflate you're not even 10% of her..don't insult Meryl. — neelamxk (@Rosiexn3) February 9, 2021

Prosthetic lagane ko transformation nai bolte! pic.twitter.com/6n9UAyFdIX — αnthαn (@Manthansinh_) February 9, 2021

Didi please pic.twitter.com/uLr9AWAy7R — JayKant Kumar Jay (Jack) (@Jay___Jack) February 10, 2021

This is Meryl streep which u can Never , i repeat Never . pic.twitter.com/vSnJxvGJuB — N.K. Batth , MD (@the_n_way) February 9, 2021

I have been saying this for year you are a indian Meryl Streep pic.twitter.com/uLRdrhFdxU — Rekha Ganesan (@EncoreUnSoirIN) February 9, 2021

आ गई अटेंशन जीवी — VIKRAM (@Gobhiji3) February 9, 2021

gal gadot and meryl streep, so sorry from india for this clownery — abhi (@slamdunkhours) February 9, 2021

बता दें कि कंगना ने ट्वीट (Kangana Ranaut Tweet) किया था कि एक कलाकार के रूप में जिस तरह की विविधता मैं पेश कर रही हूं अभी के समय में पूरे ब्रह्मांड पर ऐसी कोई अभिनेत्री नहीं है, मेरे पास मेरिल स्ट्रीप (Meryl Streep) जैसी बहुमुखी प्रतिभा ही नहीं बल्कि गैल गडॉट (Gal Gadot) जैसा कुशल ग्लैमर भी है. इससे पहले कंगना ने इस बारे में ट्वीट कर लिखा था ‘मैं बहस के लिए तैयार हूं. अगर कोई मुझे इस ग्रह पर मेरी तुलना में किसी अन्य अभिनेत्री को अधिक प्रतिभावान और विविधतापूर्ण दिखा सकता है तो मैं अपने घमंड को छोड़ने का वादा करती हूं, तब तक मैं निश्चित रूप से गर्व की विलासिता को जी सकती हूं.’

