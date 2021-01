Delhi Violence: ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा पर Kangana Ranaut ने किए ऐसे-ऐसे Tweets

नई दिल्ली: एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक बार फिर भड़क गई हैं. उनका गुस्सा इस बार भी दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosannjh), प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और हिंसक प्रदर्शनकारियों (Farmer Protesters) पर फूटा है. वे एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर रही हैं. हर ट्वीट में वे किसान प्रदर्शनकारियों पर भड़की नजर आ रही हैं. कंगना ने किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे लोगों को आतंकवादी करार दिया है. कंगना ने अपने इन ट्वीट में किस-किस पर गुस्सा उतारा है और क्या कहा. ये हम आपको बताएंगे.

CAA प्रदर्शनकारियों की कंगना ने की किसानों से तुलना

कंगना (Kangana Ranaut) ने कुछ ही घंटे पहले एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में उन्होंने किसान प्रदर्शनकारियों (Farmer Protesters) की तुलना सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से की है. फोटो पर लिखा हुआ है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है. इसके साथ ही कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा, 'संदेश साफ है कि इस देश में कोई अच्छा बदलाव नहीं होने दिया जाएगा, आतंकवाद हमारे देश का भविष्य तय करेगा, न की हमारी सरकार.' कंगना का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है.

Message is clear no progress or reforms will be allowed to us, terrorism will decide the fate of this nation, not its government. pic.twitter.com/Bonqs6Vq4f — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 27, 2021

कंगना ने पोस्ट किया एक वीडियो

कंगना ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें किसान प्रदर्शकारियों पर अपनी राय रख रही हैं. उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'लगभग हर महीने दिल्ली, बेंगलुरु और अब फिर से दिल्ली में दंगे और कतलेआम हो रहे हैं. इससे मैं थक गई हूं. #दिल्ली_पुलिस_लठ_बजाओ #RedFort'

Sick and tired of riots and blood bath almost every month , Delhi, Bangalore and now again Delhi #दिल्ली_पुलिस_लठ_बजाओ #RedFort pic.twitter.com/pWhXtOrqkx — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 26, 2021

दिलजीत और प्रियंका से मांगा जवाब

अपने एक हालिया ट्वीट में कंगना (Kangana Ranaut) प्रियंका चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosannjh) पर भड़की नजर आईं. उन्होंने ने दोनों से सवाल करते हुए कहा, 'दिलजीत और प्रियंका (Priyanka Chopra) आप इस पर जवाब दें. पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है. यही चाहिए था न तुम लोगों को...बधाई हो.' इसके साथ ही कंगना ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें एक प्रदर्शनकारी पोल पर चढ़ कर झंडा लहरा रहा है.

You need to explain this @diljitdosanjh @priyankachopra

Whole world is laughing at us today, yahi chahiye tha na tum logon ko!!!! Congratulations pic.twitter.com/ApHo5uMInO — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 26, 2021

कंगना की जोरदार फटकार

एक अन्य ट्वीट में कंगना (Kangana Ranaut) ने लिखा, ‘झंड बनकर रह गए हैं, अनपढ़ गंवार मोहल्लों में किसी के घर शादी या कोई अच्छा त्योहार आए तो जलने वाले ताऊ/चाचा/चाची कपड़े धोना या बच्चों को आंगन में शौच करवाना या खटिया लगाके बीच आंगन में शराब पीकर नंगे हो कर सो जाना, वही हाल हो गया है इस गंवार देश का. शर्म कर लो आज.’

Six brands cancelled contracts with me some were already signed some were closing n said I called Farmer terrorists so they can’t have me as an ambassador. Today I want to say each and every Indian who is supporting these riots is also a terrorist including anti national brands. https://t.co/JVzLO4hqEU — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 26, 2021

कंगना के हाथ से गए काम

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने गणतंत्र दिवस पर एक ट्वीट किया, 'छह ब्रांड्स ने मेरे साथ अनुबंध रद्द कर दिए. कुछ पर पहले से ही हस्ताक्षर किए थे, कुछ पर करने वाली थी. उन्होंने कहा कि मैंने किसान को आतंकवादी बुलाया है इसलिए वे मुझे अपना एंबेसेडर नहीं बना सकते. आज मैं इस दंगे को समर्थन दे रहे एंटी नेशनल ब्रांड को आतंकवादी कहना चाहूंगी.'

झंड बनकर रह गए है, अनपढ़ गँवार मोहल्लों में किसी के घर शादी या कोई अच्छा त्योहार आए तो जलने वाले ताऊ/चाचा/चाची कपड़े धोना या बच्चों को आँगन में शौच करवाना या खटिया लगाके बीच आँगन में शराब पीकर नंगे हो कर सो जाना, वही हाल हो गया है इस गँवार देश का। शर्म कर लो आज #RepublicDay https://t.co/vtsjZAF4eK — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 26, 2021

कंगना ने कहा- देश का बनाया गया मजाक

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक वीडियो भी साझा किया, जहां उन्होंने कहा, 'आज हम दुनिया के सामने एक मजाक बन गए हैं. हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं बची हुई है. हमें परवाह नहीं है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे मेहमान हैं, हम उनके सामने नग्न अवस्था में बैठ सकते हैं. अगर यह चलता रहा तो, इस देश में कोई प्रगति नहीं होगी, जो कोई भी इस तथाकथित किसानों के विरोध का समर्थन करता है उसे जेल भेजा जाना चाहिए. उन्होंने हमारे देश, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मजाक में बदल दिया है.'

बता दें, गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर ट्रैक्टर परेड (Tractor Parade) के नाम पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर हुड़दंग मचाया और हिंसा को अंजाम दिया. कृषि कानूनों (Agriculture Laws) का विरोध कर रहे किसानों का एक समूह ट्रैक्टरों के साथ लाल किला पहुंच गया और उस स्तंभ पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भारत का तिरंगा फहराते हैं.

