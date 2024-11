Kanguva Twitter Review: अगर 'कंगुवा' देखने का बना रहे मन, तो पहले पढ़ लें रिव्यू; सोशल मीडिया पर मिल रहा ऐसा रिएक्शन

Kanguva Twitter Review: फैंस काफी लंबे समय से ही सूर्या और बॉबी देओल की मच अवेटेड फिल्म 'कंगुवा' का बड़े पर्दे पर आने का इंतजार कर रहे थे, जो खत्म हो चुका है. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यू भी आने शुरू हो चुके हैं. अगर आप भी इस फिल्म को देखना का मन बना रहे हैं तो पहले इसका रिव्यू पढ़ लें और जान लें कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी. सामने आ रहे रिव्यू के मुताबिक, फिल्म में दिखाए गए सीन काफी अद्भुत हैं, जो अलग दुनिया में ले जाते हैं.

फिल्म का कहानी बेहद दिलचस्प है. साथ ही फिल्म में सूर्या के डबल रोल और बेहतरीन अभिनय ने फैंस का दिल जीत लिया है. साथ ही बॉबी देओल भी अपने दमदार अभिनय और लुक से फैंस के बीत की तारीफें बटोर रहे हैं. फिल्म को ट्विटर पर शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फैंस सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. किसी ने फिल्म को मास्टरपीस बताया तो किसी ने इसके ब्लॉकबस्टर बताया. चलिए देखते हैं सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए फैंस क्या-क्या लिख रहे हैं.

Just watched #Kanguva - what an epic ride! The visuals, action, and storytelling are absolutely top-notch. That interval block had me on the edge of my seat! If you're a fan of gripping, well-made cinema, a must-watch. Kudos to the team! #KanguvaReview #KanguvaFDFS pic.twitter.com/z26GoP00s5 — Cinema Zindagi (@cinema_zindagi) November 13, 2024

#KanguvaReview Suriya shines in dual roles: Francis (undercover cop) & ancient warrior

Goa meets ancient Tamil Nadu.

Missing boy sparks thrilling investigation.

Comedy (0-25min), then pace picks up.

3D visuals ON FIRE! #Kanguva #KanguvaFDFS #Kanguvabookingsupdate https://t.co/GaQInGXb5P — NK Channel (@itsnkupdates) November 12, 2024

ट्विटर पर 'कंगुवा' को मिल रहे शानदार रिव्यू

सोशल मीडिया पर फैंस फिल्म का रिव्यू शेयर करते हुए इसकी तुलना हॉलीवुड फिल्मों से भी कर रहे हैं. एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'क्या शानदार अनुभव था! फिल्म के सीन, एक्शन और कहानी बताने का तरीका बहुत बेहतरीन है'. ट्वीट में बताया गया कि फिल्म का इंटरवल ब्लॉक इतना रोमांचक था कि दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहे. दूसरे यूजर ने लिखा, 'सूर्या ने दो किरदारों में शानदार काम किया है: एक अंडरकवर पुलिसवाले फ्रांसिस और दूसरा प्राचीन योद्धा. गोवा और पुराने तमिलनाडु का मिलाजुला माहौल दिखाया गया है. लापता लड़के की जांच बहुत ही रोमांचक है'.

Siva made a very high mass elevation HERO INTRO SCENE for @Suriya_offl , more than he done for his previous stars (ajith, rajini) #Kanguva #KanguvaReview pic.twitter.com/uf7jTo0NXW — Get Suriyafied (@Get_Suriyafied) November 13, 2024

#Kanguva- Theatrical release for #Suriya after 2 years

The zone which siruthai siva never touched be4 in his previous movies

Grand visuals and historical portions

Warrior stuff stunt sequences and animal invasions

Last but not least suriya's screen presence My… pic.twitter.com/D4BidqNwfF — Cine Buzzler (@TweeeterGalaxXy) November 13, 2024

VFX की जमकर कर रहे तारीफ

गेट सूर्याफाइड नाम से यूजर ने लिखा, 'शिवा (डायरेक्टर) ने @Suriya_offl के लिए एक बहुत ही शानदार हीरो इंट्रो सीन बनाया है, जो उन्होंने अजित और रजनीकांत जैसे पुराने सितारों के लिए नहीं बनाया था'. फिल्म की कहानी, एक्शन और सभी के लुक्स के साथ-साथ फैंस इसके VFX की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं और इससे काफी प्रभावित भी नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये वो पहलू है जिसे सिरुथाई शिवा ने अपनी पिछली फिल्मों में नहीं छुआ. फिल्म में बड़े सीन, ऐतिहासिक हिस्से, योद्धाओं के स्टंट और जानवरों का हमला दिखाया गया है'.

#KanguvaReview: Lyricist of the film Just Saw the Movie He says,

- Stunning Grandeur Visuals

- Majestic BGM by #DSP

- Powerful Suriya Performance Highlight of the Movie

- Overall KANGUVA is a Scintillating Movie #Kanguva #Suriya #DishaPatani #Siva #Karthi @Mjcartels pic.twitter.com/xbaHGAlpXe — MJ Cartels (@Mjcartels) October 23, 2024

Just watched #Kanguva - what an epic ride! The visuals, action, and storytelling are absolutely top-notch. That interval block had me on the edge of my seat! If you're a fan of gripping, well-made cinema, this one's a must-watch. Kudos to the team! #KanguvaReview #Kanguva — Vicky (Blue tick) (@Kavin_follower) November 13, 2024

'कंगुवा' के बारे में ज्यादा जानकारी

वहीं, अगर इस फिल्म के बारे में बात करें तो इसका निर्देशन शिवा ने किया है. ये फिल्म आज, 14 नवंबर दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म में सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पाटनी, नटराजन सुब्रमण्यम, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, कोवई सरला जैसे कई और कलाकार नजर आ रहे हैं. इस फिल्म की कहानी इतिहास और विज्ञान कथा का एक यूनिक मिश्रण है. फिल्म में प्राचीन और भविष्य की दुनिया को एक साथ दिखाया गया है, जो पूरी तरह से रोमांचक और हमारी सोच से परे है. ये फिल्म सभी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़ते हुए एक नई और दिलचस्प दुनिया में ले जाती है.

