Kanika Kapoor के 5वीं बार कोरोना पॉज़िटिव होने पर लोग बना रहे मज़ाक, ऐसे मीम्स से हो रहीं ट्रोल

कनिका कपूर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग प्वांइट बन गई हैं, हालांकि अभी भी वह कोविड-19 से जूझ रही हैं. उनका कोविड-19 का पांचवी बार टेस्ट हुआ और वह अब भी पॉजिटिव हैं. कनिका कपूर के दर्द से बेपरवाह सोशल मीडिया पर यूजर्स उनका मजाक बनाने लगे हैं. उनके नाम को बिगाड़ने के अलावा कई ऐसे जोक सोशल मीडिया पर चल रहे जो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

कनिका कपूर के हर बार पॉजिटिव होने की खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर नेटिजन्स तरह-तरह के मीम्स और जोक्स एक दूसरे को साझा कर रहे हैं. हालांकि पांचवी बार पॉजिटिव आने के बाद भी डाक्टर्स ने उनकी स्थिति को स्थिर बताया है.

नेटिज़ेंस कनिका को "चीन की सुपर लड़की" कहते हुए ट्रोल करने लगे हैं. एक यूजर्स ने तो कनिका कपूर को कोरोना कपूर कह डाला है। वहीं दूसरे यूजर्स ने तो कनिका पर टेस्टिंग किट बर्बाद न करने की गुजारिश की है।

एक यूज़र ने लिखा है कि 2021 में भी कनिका कपूर 46 वीं बार कोरोना पॉजिटिव पाई गईं, फिर भी कम्युनिटी स्तर पर कोरोना नहीं फैल रहा.

The year is 2021, Kanika Kapoor has tested positively for 46th time, there is still no community transmission.

एक यूजर ने यहां तक लिख डाला कि कनिका अपनी हॉबी में लिखेंगी कि, उनकी दिलचस्पी केवल कोविड-19 टेस्ट में ही है। उनका ड्रिम होगा कोविड-19 निगेटिव होना।

Name : Korona Kapoor Blood group : B POSITIVE ADD : KGMU Lab, Lucknow Hobbies : Interested in Covid 19 tests only Dream : To become Covid19 negative

किसी ने कनिका के बार बार पॉजिटिव आने पर लिखा है कि कनिका खुद ही गिन नहीं पा रहीं कि वो कितनी बार कोरोना टेस्ट में पॉज़िटिव निकल चुकी हैं।

Had Kanika Kapoor been a Muslim, Godi Media would have been like:

Jihadi Women hides her Travel History to infect 100s of Hindus by arranging a Party and attacks India by trying to infect BJP MPs after infecting Prince Charles.#CoronaJihad

