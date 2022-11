Movies on OTT: ठंड में ना निकलें बाहर...इस हफ्ते घर बैठे ही देख डालें Kantara से Chup तक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में

Movies to Watch This Week: सर्दियों का मौसम आते ही एक ही दिक्कत होती है वो ये कि घर से बाहर निकलना दुभर हो जाता है. ऐसे में अगर घरवाले सिनेमाघर जाकर फिल्म देखने की जिद करें तो ठंड का डर और भी ज्यादा सताने लगता है. लेकिन इस सीजन में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही आपके परिवार को क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट का इंतजाम हम कर देते हैं. इस हफ्ते आप एक से बढ़कर एक मूवी और सीरीज घर पर ही देखकर इन्जॉय कर सकते हैं. खास बात ये है कि सभी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो चुकी हैं.

Girls Hostel

लड़कियों की हॉस्टल लाइफ कैसी होती है अगर जानना चाहते हैं को देखें गर्ल्स हॉस्टल जो अब सोनी लिव पर रिलीज हो चुकी है.

Kantara

ऋषभ शेट्टी की कांतारा के बारे में क्या ही कहा जाए. पूरी दुनिया में धूम मचा चुकी ये फिल्म अब प्राइम वीडियो पर मौजूद है जिसे आप देखकर इस महान फिल्म का साक्षी बन सकते हैं. इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त झंडे गाड़े और 400 करोड़ का कलेक्शन किया. इस फिल्म ने खूब जोरदार धमाका किया.

Chup

सनी देओल और सलमान दुलकर स्टारर चुप को बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया था और इसे पॉजीटिव रिस्पॉन्स मिला. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर धमाका करने के लिए तैयार है. अगर आपने हॉल में इसे मिस किया तो जी 5 पर इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं.

Last Film show

इस फिल्म की पॉपुलैरिटी और खासियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे भारत की तरफ से ऑस्कर नॉमिनेशन में भेजा गया है. गुजराती फिल्म ने बड़ा धमाका किया है जिसके चर्चे अब हर जगह हो रहे हैं. ऑस्कर में जाने के बाद इस फिल्म को लोग देखना चाहते हैं लिहाजा इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

Breathe in to the shadow 2

अभिषेक बच्चन की ब्रीद इन टू द शैडो का पहला सीजन जबरदस्त हिट रहा था तो वहीं अब हाल ही में इसका दूसरा सीजन भी आ चुका है जिसमें सस्पेंस और ड्रामा भरपूर है. इस सीरीज को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देखकर लुत्फ उठा सकते हैं.

