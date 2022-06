Jug jugg Jeeyo Show: करन जौहर ने पब्लिक को फ्री में दिखाई फिल्म, लोगों ने कहा ‘खरीदे हुए ऑडियंस’

Jug jugg Jeeyo Movie: शुक्रवार को रिलीज हो रही फिल्म जुग जुग जीयो के प्रमोशन में निर्माता करन जौहर और तमाम ऐक्टर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. लेकिन सोमवार को तब सबको हैरानी हुई जब दिल्ली में करन जौहर और उनकी टीम ने करीब सौ दर्शकों के लिए फिल्म का फ्री शो रखा. फिल्म के बाद वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू सिंह समेत टीम पर्दे के सामने पहुंच गई. पब्लिक खुशी से झूम उठी. इसके बाद हर किसी ने यही कहा कि फिल्म बढ़िया है. करन जौहर ने पब्लिक के रिएक्शन का वीडियो अपने ट्विटर हैंडर पर शेयर किया है.

Our first reviews are in and they are by the FANS! Overwhelmed by the love and we can't wait for you ALL to watch this on the big screen - on 24th June!❤️❤️❤️ #JugJuggJeeyo pic.twitter.com/CzzXcXYkZh

— Karan Johar (@karanjohar) June 20, 2022