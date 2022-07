Rakhi Sawant की बात सुनकर स्टार्स पहुंचे पड़ोस के डॉक्टर के पास, जब Koffee with Karan में एक्ट्रेस ने कहा- जो भगवान नहीं देता वो...

Rakhi Sawant on Koffee With Karan: हाल ही में निर्माता-निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) ने ड्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि वो 'कॉफी विद करण' (Koffee with Karan) में पहुंचने वाली पहली ईमानदार हस्ती थीं. राखी करण के चैट शो के दूसरे 2 में नजर आई थीं. वहां उनकी लाइन 'जो भगवान नहीं देता, वो डॉक्टर देता है' काफी पॉपुलर हुई थी. करण ने कहा कि इसके बाद फेमस हस्तियों के बीच एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था. आपको बता दें कि यहां राखी कॉस्मेटिक सर्जरी (cosmetic surgery) के बारे में बात कर रही थीं.

दूसरे सीजन में दिखीं राखी

'कॉफी विद करण' अब अपने सातवें सीजन के साथ धमाकेदार वापसी कर चुका है. आज यानी गुरुवार को 'कॉफी विद करण 7' का दूसरा एपिसोड स्ट्रीम होगा, जिसमें जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) दिखाई देंगी. पहले एपिसोड में रणवीर सिंह (Ranveer singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) गेस्ट बनकर पहुंचे थे. खैर, बात करते हैं राखी सावंत के बारे में जिन्हें आखिरी बार 'बिग बॉस 15' में देखा गया था. वहीं, साल 2007 में राखी के इंटरव्यू के बारे में बात करते हुए, करण जौहर ने कहा- 'उस समय, सब उसके बारे में बात कर रहे थे. वो काफी क्लियर थीं और साथ ही शो की पहली ईमानदार हस्ती भी थीं. सबने मुझसे कहा, 'क्या तुम उसका मजाक बनाने के लिए शो में बुला रहे हो', मैंने कहा, 'नहीं, मुझे उसके दिमाग में बहुत दिलचस्पी है और अभी भी है'. मुझे अब भी लगता है कि उसके पास काफी कुछ है जिसे वो पीछे खींच रही है और बहुत कुछ वो प्रोजेक्ट कर रही है. '

करण ने राखी को बताया सच्चा

करण जौहर ने आगे कहा-'मुझे याद है उनकी सबसे फेमस लाइन 'जो भगवान नहीं देता, वो डॉक्टर देता है.' आपको बता दें कि 'कॉफी विद करण' में गेस्ट बनकर आने पर राखी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा था, 'मैं मंत्रलय में बैठ जाती तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती है जितनी आज इस शो पर आके मिली है.' खैर आज रात 8 बजे ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर 'कॉफी विद करण 7' का दूसरा एपिसोड स्ट्रीम होगा.

