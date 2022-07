तीनों खान मेरी पार्टी में तो आते हैं लेकिन अपने शो में लाने की मुझमें नहीं पावर: Karan Johar

Karan Johar doesn't have power to pull 3 Khans: हाल ही में करण जौहर (Karan Johar) ने कहा है कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने शो 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) पर तीनों खानों यानी सलमान खान (Salman Khan), शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) को ला सकें. करण जौहर ने स्वीकार किया है कि मशहूर हस्तियां उनके शो 'कॉफी विद करण' में जो कुछ भी कहती हैं, उससे कई बार परेशानी हो जाती है.

पहले एपिसोड का ट्रेलर किया शेयर

करण जौहर ने शो के पहले एपिसोड का ट्रेलर शेयर कर दिया है जिसमें 'गली बॉय' स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) नजर आएंगे. इस दौरान करण ने आलिया से उनकी 'सुहाग रात' के बारे में बात की और कई और पर्सनल सवाल भी पूछे. वहीं, एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में करण ने कहा, 'मैं अपने शो की रेपुटेशन की वजह से बर्बाद हो गया हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'इस सीजन में 3 खान नहीं आ रहे हैं, मेरे पास उन्हें लाने की ताकत नहीं है. मैं उन्हें एक पार्टी के लिए साथ ला सकता हूं लेकिन अपने शो में नहीं. मैं तीन खानों में से दो को भी नहीं संभाल सकता.' आपको बता दें कि रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने भी करण के शो में आने से मना कर दिया था.

करण के शो में दिखेंगे ये स्टार्स

'कॉफी विद करण' की शुरुआत साल 2004 में हुई थी और अब तक शो के 6 सीजन आ चुके हैं. कई बार विवादों में पड़ने के बाद अब करण के शो का 7वां सीजन आ रहा है. इस बारे में बात करते हुए करण ने कहा- 'एक्टर्स कहीं और भी यही बात कह सकते हैं, लेकिन जब वो मेरे शो में ऐसा कहते हैं तो उन्हें उस तरह का रिएक्शन मिलता है. लोग उन पर हमला करने का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्होंने कॉफी विद करण पर कुछ कहा था. मैं अपने शो की रेपुटेशन से बर्बाद हो चुका हूं.' आपको बता दें कि 'कॉफी विद करण' के आने वाले एपिसोड में दिखाई देने वाले स्टार्स में कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर, अनिल कपूर और वरुण धवन, सारा अली खान और जान्हवी कपूर, अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा, सामंथा रूथ प्रभु और अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन का नाम शामिल है.

