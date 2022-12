Kareena Kapoor Khan ने पति Saif Ali Khan को बेटे के सामने किया Kiss, वीडियो देख लोग बोले- घर जाकर क्यों नहीं करते ये सब!

Kareena Kiss Said in front of Taimur: करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) से शादी की है और दोनों इंडस्ट्री के सबसे रॉयल कपल्स में से एक हैं. करीना और सैफ रोमांस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और दोनों पब्लिक में भी कई बार एक साथ नजर आते हैं. सैफ और करीना का एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस ने अपने घर के बाहर, आपण बड़े बेटे तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) के सामने अपने पति सैफ अली खान (Saif Ali Khan) को होंठों पर किस (Kiss) कर लिया. क्या आपने करीना-सैफ का यह वीडियो देखा?

Kareena ने Saif को Taimur के सामने किया Kiss

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने अपने बेटे तैमूर (Taimur) के सामने अपने पति सैफ अली खान (Saif Ali Khan) को होंठों पर किस कर लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि करीना, सैफ और तैमूर गाड़ी से उतरते हैं और तैमूर अपने पिता के कंधे पर चढ़ा हुआ है. करीना सैफ को बुलाती हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं.

वीडियो देख लोग बोले- घर जाकर क्यों नहीं करते ये सब!

जहां कई लोगों को करीना और सैफ का यह किस वाला वीडियो प्यारा और रोमांटिक लग रहा है, ऐसे भी लोग हैं जो इस वीडियो पर उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं. लोग इस वीडियो पर कमेंट करके कह रहे हैं कि कपल को तैमूर के सामने किस नहीं करना चाहिए. कई लोगों ने इसे 'नौटंकी' बताकर कहा है कि यह सब दोनों को घर के अंदर करना चाहिए, घर के बाहर मीडिया के सामने कसी करने का कोई मतलब नहीं है.

