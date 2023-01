कहां है Karisma Kapoor का ये डेब्यू हीरो, बचपन में हुए एक हादसे ने जवानी इस तरह की खराब, खत्म हो गया करियर!

Where is Karisma Kapoor Debut Actor Now: कपूर खानदान की लाडली ने परिवार की परंपरा को तोड़कर जिस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया वो थी प्रेम कैदी जिसमें उनके हीरो थे हरीश कुमार. इस फिल्म के बाद जहां लोलो ने कभी मुड़कर नहीं देखा तो वहीं हरीश कुमार इक्का दुक्का फिल्म में यादगार रोल निभाकर कहीं गायब से हो गए और आज वो लाइमलाइट से पूरी तरह दूर हो गए हैं. लेकिन आखिर उनके साथ हुआ क्या कि उनका बेहतरीन करियर यूं मिट्टी में मिल गया. दरअसल, इसकी वजह जुड़ी है उनके बचपन से.

एक हादसे ने बदली जिंदगी

हुआ ये कि प्रेम कैदी से पहले बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हरीश कुमार ने साउथ में खूब नाम और पैसा कमाया और फिर करिश्मा कपूर के साथ उन्होंने भी बॉलीवुड डेब्यू किया जो हिट रहा. उनके करियर की गाड़ी चल निकली. संसार, कुली नंबर 1, आंटी नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्मो में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी तो इसके अलावा और भी बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया लेकिन 2001 के बाद वो पर्दे से लगभग गायब हो गए. रिपोर्ट्स की माने तो उनकी रीढ़ की हड्डी का दर्द इतना बढ़ा कि फिर वो काफी समय तक बेड से उठ ही नहीं पाए. जांच कराने पर पता चला कि बचपन में लगी एक चोट समय के साथ बढ़ गई और जवानी में आकर इसका असर दिखा. लिहाजा एक्टिंग करना उनके लिए मुश्किल हो गया. वो फिल्मों से दूर हो गए.

बेड पर लेटे रहने और दवाओं के हुए साइडइफेक्ट

एक्टिंग से तो वो ब्रेक ले ही चुके थे और उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही वो ठीक भी हो जाएंगे लेकिन दवाओं और हर समय बेड पर लेटे रहने का असर ये हुआ कि उनका वजन बढ़ता ही चला गया. वो ठीक भी हुए तो वेट गेन के कारण लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया. 2011 में नॉटी एट 40 तो 2012 में चार दिन की चांदनी से उन्होंने वापसी भी करनी चाही लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्सऑफिर पर नहीं चली. बस तब से हरीश फिल्मी पर्दे से पूरी तरह दूर ही हैं.

