Kartik Aaryan Sara Ali Khan: खबरों में Pashmina लेकिन कार्तिक के न्यू ईयर सेलिब्रेशन में ये हसीना, 'नवाब की बेटी' से फिर करीब हुआ 'शहजादा'!

Sara Ali Khan Kartik Aaryan together on New Year: एक्टर कार्तिक आर्यन अपने काम के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में है. काफी समय से यह खबरें उड़ रही हैं कि कार्तिक रितिक रोशन की कजिन, एक्ट्रेस पश्मीना रोशन (Pashmina Roshan) को डेट कर रहे हैं. पश्मीना और कार्तिक, दोनों में से किसी ने इन खबरों को न एक्सेप्ट किया है और न ही रिजेक्ट किया है. बता दें कि इन खबरों से फैंस को गुमराह करके कार्तिक किसी और से करीब हो गए हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड का यह 'शहजादा' शायद एक बार फिर से 'नवाब की बेटी' के करीब आ गया है और दोनों ने साल 2023 का स्वागत साथ में ही किया है...

खबरों में Pashmina लेकिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन में ये हसीना!

कार्तिक आर्यन से जुड़ी एक खबर कुछ दिन पहले सामने आ रही थी कि एक्टर इस साल न्यू ईयर अपनी रुमर्ड गर्लफ्रेंड पश्मीना रोशन (Kartik Aaryan Pashmina Roshan) के साथ मनाने वाले हैं. बता दें कि कार्तिक और पश्मीना की डेटिंग की खबरों के बीच एक्टर के इस साल के न्यू ईयर सेलिब्रेशन में उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड, 'नवाब' सैफ अली खान की बेटी और एक्ट्रेस सारा अली खान (Kartik Aryan Sara Ali Khan New Year Together) थीं.

'नवाब की बेटी' से फिर करीब हुआ 'शहजादा'!

सारा अली खान और कार्तिक आर्यन (Sara Ali Khan Kartik Aaryan) ने शायद अपने प्यार को एक सेकेंड चांस देने का फैसला किया है. बता दें कि सारा और कार्तिक की साथ में कोई फोटो तो सामने नहीं आई है लेकिन दोनों न्यू ईयर के लिए लंदन में थे, दोनों ने एक ही मेला अटेंड किया और हैरानी की बात यह है कि दोनों एक ही होटल में भी रह रहे थे. कार्तिक वैसे तो पेरिस में थे लेकिन न्यू ईयर के लिए वो लंदन गए, जहां सारा पहले से ही थीं. अब ये सभी तो इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं!

फैंस इस बारे में जानकर बहुत खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यह खबर सच हो.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.