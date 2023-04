Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan के ट्रेलर लॉन्च पर Salman Khan ने खोली Shehnaaz Gill के रिलेशनशिप की पोल? बोले- शहनाज तुम मूव ऑन…

Salman Khan Asks Shehnaaz Gill to Move On from Sidharth Shukla: सलमान खान को हाल ही में अपनी अगली फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) के ट्रेलर लॉन्च पर डेकजा गया था. सलमान के साथ-साथ इस ट्रेलर लॉन्च पर पूरी कास्ट मौजूद थी जिसमें पूजा हेगड़े (Pooja Hegde), शहनाज गिल (Shehnaaz Gill), पलक तिवारी (Palak Tiwari) और राघव जुयल (Raghav Juyal) शामिल थे. ट्रेलर लॉन्च पर मीडिया से इंटरैक्ट करते समय सलमान खान ने शहनाज गिल को लेकर कुछ ऐसा कहा है कि एक्ट्रेस के फैंस काफी हताश हो गए हैं. सलमान ने न सिर्फ इनडायरेक्टली शहनाज गिल की नई रिलेशनशिप को कन्फर्म किया बल्कि उनसे सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को लेकर भी एक बात कही...

Salman Khan ने Shehnaaz Gill को Sidharth Shukla से मूव ऑन करने को कहा? सलमान खान के ट्रेलर लॉन्च का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक्टर ने शहनाज गिल से मूव ऑन करने को कहा है. उनकी इस बात को सुनकर सभी के मन में यह बात आई है कि एक्टर ने शहनाज से सिद्धार्थ शुक्ला (Shehnaaz Gill Sidharth Shukla) से मूव ऑन करने को कहा है. सलमान ने इसके आगे भी कुछ कहा है जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood) सलमान ने खोली शहनाज गिल के रिलेशनशिप की पोल? इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि पहले सलमान खान ने शहनाज गिल को मूव ऑन करने का सुझाव दिया है और उसके बाद यह भी कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि शहनाज अब आगे बढ़ रही हैं. सलमान ने कहा है कि वो सबकुछ नोटिस करते हैं जो सेट पर होता रहा है. इस बात पर सभी कास्ट मेम्बर्स हंसने लगे. फैंस को लग रहा है कि सलमान खान ने इनडायरेक्ट तरीके से शहनाज गिल और राघव जुयल (Shehnaaz Gill Raghav Juyal) के रिलेशनशिप को कन्फर्म किया है.