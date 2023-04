Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan: लड़के ने सलमान खान को बोला I Love You, एक्टर ने दिया ऐसा जवाब; देखें मजेदार Video

लड़के ने बोला कुछ ऐसा



सलमान खान इस वीडियो में दुबई फैंस से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी दौरान एक मेल फैन जोर से चिल्लाकर सलमान खान को आई लव यू बोलता है. सलमान लड़के के मुंह से ये शब्द सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं- 'जब लड़के इतनी शिद्दत से आई लव यू बोलते हैं तो घबराहट होने लगती है.'

आपकी पत्नी है मेरी नहीं है

वीडियो में सलमान खान के फैंस हूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और जोर-जोर से चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं. भाईजान भी काफी खुश है और फैंस के हर एक सवाल का मजेदार अंदाज में जवाब दे रहे हैं. तभी सलमान खान एक शख्स से कहते हैं 'आपकी पत्नी है ना...मेरी नहीं है.' सलमान के ये कहते ही उनके फैंस और ज्यादा हंसने लगते हैं.

#KisiKaBhaiKisiKiJaan hits double digits on make-or-break Mon… Declines at premium plexes, but fantastic beyond metros and single screens [better than Fri at places], despite weekday ticket rates… Fri 15.81 cr, Sat 25.75 cr, Sun 26.61 cr, Mon 10.17 cr. Total: ₹ 78.34 cr.… pic.twitter.com/aeZIbfj4Mc

