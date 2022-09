आजकल कहां हैं ‘ऐ जाते हुए लम्हों’ की ये खूबसूरत एक्ट्रेस, 25 सालों में इतना बदल गया है सुनील शेट्टी की हीरोइन का लुक

Sharbani Mukherjee Then and Now: बॉर्डर फिल्म ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े बल्कि आज भी ये सबसे चर्चित देशभक्ति फिल्म है जो बड़े चाव से देखी जाती है. इस फिल्म का छोटे से छोटा किरदार आज भी लोगों को याद है. कुछ किरदार तो चंद मिनटों के लिए दिखे लेकिन इतने फेमस हुए कि आज तक उन्हें उस रोल की बदौलत याद किया जाता है. उन्हीं में से एक हैं शरबानी मुखर्जी (Sharbani Mukherjee)...नीली आंखों वाली इस खूबसूरत हसीना ने फिल्म में सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल निभाया था. लेकिन पिछले कई सालों से शरबानी स्क्रीन से नदारद हैं तो चलिए बताते हैं कि आजकल वो कहां हैं और क्या कर रही हैं.

ऐ जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो...बॉर्डर फिल्म का ये गाना आज भी हर किसी की जुबां पर रहता है. बेहद ही खूबसूरत इस गाने में नीली आंखों वाली लड़की को देख हर कोई उनकी खूबसूरती पर मर मिटा था. महज इस गाने में नजर आई इस हसीना के चर्चे उस वक्त भी खूब हुए थे और आज भी इस फिल्म का जिक्र होते ही उनकी चर्चा होनी लाजिमी हो जाती है. लेकिन आखिर इन दिनों शरबानी हैं कहां हैं और क्या कर रही हैं. शरबानी के विकीपीडिया पर नजर डालें तो वो 2017 में आखिरी बार मलयालम फिल्म में साथ दिखी थीं. लेकिन उसके बाद से वो बड़े पर्दे से दूर हैं. बॉर्डर के बाद उन्होंने काम तो खूब किया लेकिन उन्हें वो शोहरत नहीं मिली जो उन्हें बॉर्डर से मिली थी.

25 सालों में काफी बदल गया है लुक

वहीं पिछले 25 सालों में शरबानी मुखर्जी का लुक काफी बदल गया है.वो अब पहले से काफी बदली बदली सी नजर आती हैं और इसे साबित करती हैं उनकी ये तस्वीरें.

वैसे आपको बता दें कि शरबानी काजोल और रानी मुखर्जी की कजिन हैं. जो इंडस्ट्री में खास पहचान बना चुकी हैं और दूसरी पारी का आगाज कर चुकी हैं. वहीं शरबानी का करियर जब हिंदी फिल्मों में ज्यादा नहीं चला तो उन्होंने साउथ का रुख किया जहां वो काफी काम कर चुकी हैं

