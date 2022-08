KRK Arrest: इस विवादित ट्वीट के कारण गिरफ्तार हुए कमाल राशिद खान

KRK Arrest For This Tweet: केआके नाम से मशहूर अभिनेता-निर्माता कमाल राशिद खान को मुंबई में 2020 से एक विवादास्पद ट्वीट मामले में गिरफ्तार किया गया है. केआरके को मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद गिरफ्तार किया गया है. मुंबई पुलिस के मुताबिक उन्हें आज बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा.

उनकी गिरफ्तारी एक विवादित ट्वीट की वजह से हुई है. उन्होंने एक नामचीन व्यक्ति पर आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिसके बाद मलाड पुलिस स्टेशन मे FIR दर्ज कराई गई थी. बताया जा रहा है कि पुलिस दो साल से कमाल खान को ढूंढ रही थी लेकिन कमाल मुंबई में नही थे. कल जैसे ही कमाल एयरपोर्ट पर लैंड हुए. पुलिस को पता चला और एयरपोर्ट से ही उनको अरेस्ट कर लिया.

Such haters and inhuman individuals should not be given such a platform where they could practice hatred and spread venom by dividing sects, @TwitterSupport @Twitter please if you could suspend @kamaalrkhan account for his habitual behaviour of spreading hatred !!! pic.twitter.com/kyA5BS2OLd

— Rrahul Narain Kanal (@Iamrahulkanal) April 30, 2020