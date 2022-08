Laal Singh Chaddha Collection: पहले दिन सिर्फ इतना ही कमा पाएगी 'लाल सिह चड्ढा', क्या बॉयकॉट का हुआ है असर?

Laal Singh Chaddha Vs Rakshabandhan Box Office Collection: आज यानी 11 अगस्त की तारीख फिल्मी दीवानों के लिए एक बड़ी तारीख है. आज ही के दिन दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म रिलीज होने जा रही है और ये फिल्मे हैं- 'रक्षाबंधन' (Rakshabandhan) और 'लाल सिंह चड्ढा'(Laal Singh Chaddha) . इन दोनों फिल्म को लेकर काफी क्रेज बढ़ रहा है. फैंस यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्हें कौन सी फिल्म देखनी चाहिए और कौन सी नहीं. एक तरफ आमिर खान का लंबे समय से चला रहा प्रोजेक्ट है. जिसके लिए आमिर और करीना ने खूब मेहनत की है और दूसरी तरफ अपनी बहनों के साथ नजर आ रहे हैं अक्षय कुमार, अपनी फिल्म 'रक्षाबंधन' लेकर. इन दोनों फिल्म में कांटे की टक्कर है और अब ये देखना होगा कि कोन सी फिल्म दर्शकों को ज्यादा लुभा पाती है.

लाल सिंह चड्ढा को लेकर अपडेट्स

करीना कपूर और आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चढ्ढा' 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर काफी दिनों चर्चा चल रही है. आमिर खान की इस फिल्म का खूब विरोध भी किया जा रहा है. इसको लेकर आमिर खान भी अपनी राय रख चुके है. आमिर खान ने फिल्म का विरोध करने वालों से 'लाल सिंह चढ्ढा' एक बार देखने के लिए बोली है. आमिर खान की फिल्म से जुड़े कुछ नए अपडेट सामने आए है. अभी इस बात को कंफर्म किया गया है शाहरुख खान इस फिल्म में कैमियो करने वाले है. इस बात की जानकारी खुद आमिर खान ने दी है. इसके अलावा फिल्म की कमाई से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है. जिसे देखने के बाद मेकर्स ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे है.

BOX OFFICE PREDICTION - #LSC Thursday ₹ 12 -14 cr nett #RakshaBandhan Thu ₹ 9-11 cr nett

Both RB & #LaalSinghChaddha will depend largely on spot bookings..

RB to lead in B & C centers, LSC to do better in big cities.. pic.twitter.com/rNaHq8Ds89

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) August 9, 2022