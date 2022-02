लता दीदी के निधन से गम में डूबा देश, इन सितारों ने ट्वीट कर दिग्गज गायिका को दी आखिरी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली. भारत का गौरव, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में आज सुबह निधन हो गया है. पिछले एक महीने से कोविड से लड़ रहीं इस महान गायिका ने आज सुबह अपनी आंखें मूंद लीं और देश भर को शोकाकुल करके चली गईं. पांच साल की उम्र से गायिकी में अपना करिअर शुरू करने वाली लता मंगेशकर ने सात दशकों तक लोगों के दिलों को अपनी मधुर आवाज से जीता है. आज उनके निधन की खबर सुनकर हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे और पूरा देश शोक में डूब गया है. आइए जानते हैं इस दुखद समाचार का बॉलीवुड के सितारों पर कैसा असर हुआ है..

अक्षय कुमार ने याद किया लता दीदी का यह गीत

लता मंगेशकर के देहांत की खबर सुनने के तुरंत बाद अक्षय कुमार ने ट्विटर पर उनकी मधुर आवाज को याद करते हुए उनके एक बेहद मशहूर गीत, ‘मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे..’ की पंक्तियों को दोहराया है.

Meri Awaaz Hi Pehchaan Hain, Gar Yaad Rahe…and how can one forget such a voice!

Deeply saddened by the passing away of Lata Mangeshkar ji, my sincere condolences and prayers. Om Shanti — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 6, 2022

टूटा रणवीर सिंह का दिल

पद्मावत और गली बॉय जैसी तमाम हिट फिल्मों के अभिनेता, रणवीर सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर लता मंगेशकर जी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में एक टूटा हुआ दिल पोस्ट किया है, जो उनके मन के हाल को बयान करता है.

परेश रावल हैं स्तब्ध

मशहूर अभिनेता परेश रावल भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने खबर सुनते ही अपनी श्रद्धांजलि दी है. परेश रावल जी अपने दुख को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं, बस ट्विटर पर इतना कह पाए हैं कि वो स्तब्ध हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में केवल ‘नंब’ शब्द का इस्तेमाल किया है.

NUMB . — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) February 6, 2022

शाहिद कपूर ने ऐसे दी श्रद्धांजलि

जब वी मेट के ऐक्टर शाहिद कपूर ने भी ट्विटर पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि वो एक ऐसी दिग्गज कलाकार हैं जिनकी कला के वर्णन में शब्द कम पद जाएंगे. शाहिद ने यह भी कहा है कि लता जी कि आवाज दुनिया भर में आने वाली कई पीढ़ियों के मन में गूंजेगी.

An icon a legend .. words will always fall short. Thank you for your glorious voice Lata ji. It will resonate worldwide for generations to come. RIP . — Shahid Kapoor (@shahidkapoor) February 6, 2022

दिया मिर्जा ने कहा ऐसा

अभिनेत्री दिया मिर्जा ने भी ट्वीट करके अपने दुख को बयान किया है. अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है की लता मंगेशकर जी की आवाज हमेशा देश की आवाज रहेगी. वो हमारी भारत रत्न हैं, हमारे देश की स्वर कोकिला हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.

Lata Mangeshkarji’s voice will always be India’s voice. Our glorious nightingale of India. Our Bharat Ratna. Om Shanti pic.twitter.com/UIzLfDBSit — Dia Mirza (@deespeak) February 6, 2022

कंगना रनौत के नहीं रुक रहे हैं आंसू

क्वीन की ऐक्ट्रिस कंगना रनौत ने कई सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करते हुए कहा है कि वो कभी लता मंगेशकर जी से मिली तो नहीं हैं लेकिन आज इस दुखद समाचार को सुनकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही हैं. उन्होंने कहा है कि लता जी की आवाज देश की सबसे खूबसूरत आवाज थी और अब उनके जैसा न कोई है और न होगा. कंगना लता जी का भजन, श्री राम चंद्र कृपालु भजमन सुनते हुए उन्हें याद कर रही हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना कर रही हैं.