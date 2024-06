माधुरी दीक्षित पर लगा बड़ा इल्जाम, ब्लैकलिस्ट पाकिस्तानी संग मिलाया हाथ; अब झेलनी पड़ रही फैंस की नफरत

Madhuri Dixit Trolling: माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो अपने सदाबहार अट्रैक्शन, बेहतरीन अभिनय और जबरदस्त डांस से आज भी फैंस को मंत्रमुग्ध कर देती हैं. उनको आज भी इंडस्ट्री में 'धक-धक गर्ल' के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन दिनों एक्ट्रेस को अपने फैंस की नफरत और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, एक्ट्रेस पर हाल ही में एक पाकिस्तानी प्रमोटर के साथ किसी इवेंट का हिस्सा बनने का आरोप लगा है, जो भारत में ब्लैकलिस्ट है.

रिपोर्टों के मुताबिक, माधुरी दीक्षित ह्यूस्टन स्थित पाकिस्तानी मूल के प्रमोटर रेहान सिद्दीकी द्वारा आयोजित किए जा रहे एक इवेंट के लिए सहयोग कर रही थीं, जिनका नाम भारत सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है. साथ ही उन पर ISI के साथ संबंध होने का आरोप है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इवेंट के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए लगातार एक्ट्रेस की आलोचना कर रहे हैं. न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, माधुरी अगस्त 2024 में स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन बाद इस इवेंट का हिस्सा बनेंगी.

माधुरी दीक्षित की हो रही खूब आलोचना

इवेंट के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनकी खूब आलोचना हो रहा है. इसी पोस्टर पर फेमस कम्युनिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर सुनंदा वशिष्ठ ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर इसको लेकर अपने विचार साझा किए हैं. उन्होंने लिखा, '@MadhuriDixit को एक पाकिस्तानी मूल के प्रमोटर के साथ सहयोग करते हुए देखकर हैरानी हुई, जो भारतीय एजेंसियों के रडार पर रहा है और जिसे भारत सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है'. उनका ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है.

Shocked to see @MadhuriDixit collaborate with Pakistani origin promoter who has been on the radar of Indian agencies and has been blacklisted by Govt of India. Minister @kishanreddybjp as MoS Home had publicly announced that Houston based Pakistani origin promoter, Rehan Siddiqi… pic.twitter.com/Kqu7lttt3k

