कोरोना काल में Amitabh Bachchan ने दिया 2 करोड़ का डोनेशन, जानिए कहां खर्च होंगे पैसे

नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक ने कोविड के मुश्किल वक्त में दिल्ली के गुरु तेग बहादुर कोविड सेंटर को 2 करोड़ रुपये की डोनेशन दी है. देश ने जब-जब मुश्किलों का सामना किया है तब-तब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) डोनेशन या किसी और तरह की मदद करने को लेकर आगे आते रहे हैं. अब उनकी तरफ से मदद का ये बड़ा ऐलान आया है.

कहां खर्च होगी ये धनराशि?

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) द्वारा डोनेट की गई इस धनराशि का इस्तेमाल विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में किया जाएगा. अमिताभ (Amitabh Bachchan) द्वारा किए गए इस डोनेशन की जानकारी दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करके दी है. मनजिंदर ने ट्वीट में लिखा, 'सिख लीजेंडरी हैं. सिखों की सेवा को सलाम. ये अमिताभ बच्चन के शब्द हैं.'

रोज फोन करके लेते हैं हाल

उन्होंने लिखा, 'अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) जी ने श्री गुरु तेग बहादुर कोविड सेंटर फैसिलिटी को 2 करोड़ रुपये का डोनेशन दिया है. एक तरफ जहां दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है वहीं अमिताभ जी तकरीबन रोज मुझे फोन करके फैसिलिटी में चल रही प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं.' बता दें कि अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इससे पहले भी कई बार मदद के लिए पहल कर चुके हैं जब देश मुश्किल वक्त से गुजरता रहा है.

“Sikhs are Legendary

सिखों की सेवा को सलाम”

These were the words of @SrBachchan Ji when he contributed ₹2 Cr to Sri Guru Tegh Bahadur Covid Care Facility

While Delhi was grappling for Oxygen, Amitabh Ji called me almost daily to enquire about the progress of this Facility@ANI pic.twitter.com/ysOccz28Fl

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) May 9, 2021