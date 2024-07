ओटीटी पर इन 10 TV शोज और फिल्मों ने काटा बवाल, 1 है विवादित रियलिटी शो तो दूसरा क्राइम थ्रिलर

अगर आप ओटीटी के दीवाने हैं तो आपके लिए एक काम की खबर है. दरअसल इस हफ्ते के टॉप 10 शोज और फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में उन दस शोज को जोड़ा गया है जिसे इस हफ्ते सबसे ज्यादा दर्शकों ने देखा है या रुचि दिखाई है. इस लिस्ट में क्राइम थ्रिलर मिर्जापुर 3, विवादित रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 3 और हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 जैसे प्रोजेक्ट शामिल है. चलिए बताते हैं आखिर कौन कौन से है टॉप 10 शोज.

मोस्ट वॉच ओटीटी ऑरिजनल इन इंडिया की इस लिस्ट को ऑरमैक्स ने जारी किया है. इस लिस्ट में 15 जुलाई से 21 जुलाई के आंकड़ों को शामिल किया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ये लिस्ट इस आधार पर बनाई गई है कि कम से कम 30 मिनट फिल्म या एक एपिसोड शो का देखा गया हो.

Most-watched streaming originals in India, for the week of Jul 15-21, 2024, estimated based on audience research

Note: Estimated number of Indian audience (in Mn) who watched at least one episode (show) or at least 30 mins. (film) pic.twitter.com/l11dvOUOT3

— Ormax Media (@OrmaxMedia) July 22, 2024