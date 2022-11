Moving in with Malaika Trailer: अपने OTT शो के स्क्रिप्ट राइटर्स पर भड़कीं मलाइका, ट्रेलर में इस तरह लगाई क्लास!

Malaika Arora presents Moving in with Malaika Trailer: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर कुछ न कुछ नया पोस्ट करती रहती हैं जिससे उनके फैन्स के होश उड़ जाते हैं. मलाइका आने वाले दिनों में, ओटीटी की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने वाली हैं; उनका नया रिएलिटी शो, 'मूविंग इन विथ मलाइका' (Moving in with Malaika) जल्द स्ट्रीम होगा. कुछ देर पहले मलाइका ने अपने इस नए शो का ट्रेलर सबके सामने पेश किया है. इस ट्रेलर में मलाइका स्क्रिप्ट राइटर्स पर भड़कती नजर आ रही हैं. आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मलाइका को गुस्सा आ गया...

अपने OTT शो के स्क्रिप्ट राइटर्स पर भड़कीं Malaika

मलाइका अरोड़ा के नए शो के ट्रेलर की शुरुआत एक्ट्रेस के बोल्ड पोज से होती है. एक्ट्रेस को एक आवाज इन्ट्रोड्यूस करती है. पहले उनके परिचय में कहा जाता है कि मलाइका बॉलीवुड की टॉप फीमेल एक्टर हैं. मलाइका उन्हें ट्रोल करते हुए कहती हैं- 'मैंने हाउजफुल 2 जैसी फिल्में की हैं, मैं टॉप एक्ट्रेस नहीं हूं.'

इसके बाद वो इन्ट्रो चेंज करके मलाइका को देश की सबसे चहीती सेलेब्रिटी बुलाते हैं; इसपर भी मलाइका रोक लगा देती हैं कि उन्हें तो चलने तक के लिए ट्रोल किया जाता है, ये इन्ट्रो भी सही नहीं है. चेंज करके नया स्टेटमेंट सुनाई देता है जिसमें मलाइका अरोड़ा के स्ट्रगल और परेशानियों के बारे में बोलना शुरू किया जाता है और इसपर भी मलाइका बोल देती हैं- 'मलाइका हूं, मलाला नहीं!'

ट्रेलर में इस तरह लगाई Malaika ने क्लास!

आखिरी में मलाइका के इन्ट्रोडक्शन में उन्हें 'देश की शान' बुलाया जाता है. इस स्टेटमेंट को सुनकर मलाइका भड़क उठती हैं और चिल्लाने लगती हैं- 'यह स्क्रिप्ट लिखी किसने है, रिएलिटी शो है, रियल रहते हैं न?' फिर मलाइका खुद को ही इंट्रोड्यूस करती हैं और कहती हैं कि वो सभी के लिए कुछ नया लेकर आई हैं जिससे उनके बारे में एक नए टॉपिक पर डिस्कशन हो सके.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं.