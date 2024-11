CM का बयान, CID के जांच के आदेश, BJP हुई हमलावर, आखिर क्या है हिमाचल में समोसा कांड?

Himachal Pradesh Samosa: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) के लिए रेडिसन होटल से लाए गए समोसे और केक को उनके स्टाफ में बांट दिया गया. इस बात की भनक जैसे ही बाहर निकल कर सामने आई, हिमाचल की राजनीति में 'समोसे' को लेकर बवाल मच गया. एक तरफ भाजपा ने सरकार को घेरा है. और इसी मामले में सीएम का बयान भी आ गया है.

#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh | On investigation being held regarding the issue of CM Sukhvinder Singh Sukhu's refreshment allegedly served to his staff, BJP leader Kanwar Pyar Singh says, "...Where there is negligence, where there is a lack in the state, where the officials… pic.twitter.com/aD5BBEyJpE

— ANI (@ANI) November 8, 2024