Mrs Chatterjee vs Norway: कोलकाता के इस कपल की कहानी पर बेस्ड है Rani Mukherji की अगली फिल्म, सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

Mrs Chatterjee vs Norway Based on True Story: कुछ दिन पहले, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी (Rani Mukherji) की अगली फिल्म, 'मिसेज चटर्जी वर्सज नॉर्वे' (Mrs Chatterjee vs Norway) का ट्रेलर रिलीज हुआ है. इस फिल्म ट्रेलर ने सभी के दिल दहला दिए हैं और इसकी कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है. अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो बता दें कि फिल्म में रानी के किरदार के बच्चों को नॉर्वे के चाइल्ड वेल्फेयर ने ले लिया है क्योंकि उनके हिसाब से वो अपने बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रख रही हैं. रानी का किरदार किस तरह देश के सिस्टम से, अपने बच्चों के लिए लड़ता है, 'मिसेज चटर्जी वर्सज नॉर्वे' इसी की कहानी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है; कोलकाता के एक कपल ने सचमुच इस खौफनाक अनुभव को जिया है और अपने बच्चों के लिए लड़ाई की है. आइए जानते हैं कि ये फिल्म किसके जीवन की कहानी पर आधारित है...