Naatu Naatu Oscars 2023: ऑस्कर्स में नाटू नाटू के लाइव परफॉर्मेंस को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, देखें डांस का पूरा Video

Naatu Naatu के लाइव परफॉर्मेंस को मिला स्टैंडिंग ओवेशन

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, ऑस्कर्स में नाटू नाटू के लाइव परफॉर्मेंस का इन्ट्रोडक्शन और किसी ने नहीं बल्कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने दिया था. दीपिका के अनाउंसमेंट के बाद आरआरआर के इस गाने को ऑस्कर के स्टेज पर लाइव परफॉर्म किया गया. बता दें कि इस परफॉर्मेंस के खत्म होने पर डॉल्बी थिएटर में बैठे सभी मेहमानों ने गाने और डांस को स्टैंडिंग ओवेशन दिया.

Here's the energetic performance of "Naatu Naatu" from #RRR at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/Lf2nP826c4

— Variety (@Variety) March 13, 2023