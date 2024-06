अनंत-राधिका की शादी का न्योता लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचीं नीता अंबानी, देखें गंगा आरती का VIDEO

Anant Radhika Wedding: अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को है. इस शाही शादी पर देश-विदेश सभी की नजरें टिकी हुई हैं. ये शादी मुंबई में धूम धाम से होगी. जिसका न्योता लेकर मुकेश अंबानी की वाइफ और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी (Nita Ambani) काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचीं. साथ ही अपने बेटे की शादी का निमंत्रण बाबा के चरणों में समर्पित किया और आशीर्वाद लिया. इस दौरान नीता अंबानी की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.

पिंक साड़ी में लगी खूबसूरत

इस मौके पर नीता अंबानी पिंक कलर की साड़ी और गले में मोतियों से जड़ा हुआ लंबा हार पहने नजर आईं. इसके साथ ही कान में गोल इयरिंग्स उनके इस लुक में चार चांद लगा रहे हैं. नीता अंबानी ने इस दौरान मीडिया से बात की और अपने यहां आने की वजह भी बताई और काफी खुश दिखीं.

#WATCH | Uttar Pradesh: Reliance Foundation Founder and Chairperson, Nita Ambani says, "I offered prayers to lord Shiva. I am feeling very blessed. Today I came here with the invitation for the wedding of Anant and Radhika to offer it to the almighty. I came here after 10 years.… https://t.co/KpZGiAWzvq pic.twitter.com/JY6aqFi7bn

— ANI (@ANI) June 24, 2024