Oscars 2023 Winner: RRR के Naatu Naatu को 'बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग' के लिए मिला ऑस्कर

The Elephant Whisperers के बाद RRR को मिला ऑस्कर

आरआरआर (RRR) के गाने 'नाटू नाटू' ने पिछले कुछ समय में कई सारे इंटरनेशनल अवॉर्ड्स जीते हैं और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. इन तमाम अवॉर्ड्स के साथ सभी की ये इच्छा थी कि ये गाना दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म अवॉर्ड, ऑस्कर जीत जाए. आपको बता दें कि सबकी दुआएं रंग लाई हैं क्योंकि नाटू नाटू' को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग (Best Original Song) के लिए ऑस्कर मिल गया है.

'Naatu Naatu' from 'RRR' wins the Oscar for Best Original Song! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/tLDCh6zwmn

— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023