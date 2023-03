Oscars 2023: इस साल कौन बना बेस्ट एक्टर तो किसे मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, यहां देखें पूरी लिस्ट

Oscars 2023: ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है. ऑस्कर 2023 के विनर्स की खूब सारे इंतजार के बाद लिस्ट हमारे सामने है. इस साल आरआरआर और द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा करते हुए दो ऑस्कर्स अपने नाम कर लिए है. स्लमडॉग मिलियनेयर के बाद यानी करीब 13 सालों के बाद ऑस्कर अवार्ड भारतीय फिल्मों ने जीता है. ऐसे में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आज भारत के लिए एक बड़ा दिन है. अन्य अवार्ड विजेताओं की बात करें तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स बेस्ट फिल्म बनी है. वहीं ब्रेंडन फ्रेजर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है. आइए, यहां देखते हैं ऑस्कर 2023 के विनर्स की पूरी लिस्ट...

बेस्ट फिल्म का अवार्ड Everything Everywhere All at Once को मिला है. एवरीथिंग एवरीवेयर ने बेस्ट फिल्म के साथ-साथ छह अवार्ड अपने नाम किए हैं.

बेस्ट एक्टर का अवार्ड The Whale फिल्म के Brendan Fraser को मिला है. Brendan के साथ फिल्म Elvis, The Banshees of Inisherin, Aftersun, Living के एक्टर्स भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट थे.

बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड Michelle Yeoh को Everything Everywhere All at Once के लिए मिला है.

बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड Ke Huy Quan को Everything Everywhere All at Once के लिए मिला है.

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड Jamie Lee Curtis को भी Everything Everywhere के लिए मिला है.

बेस्ट डायरेक्टर और ऑरिजिनल स्क्रीनप्ले के लिए Daniel Kwan और Daniel Scheinert को फिल्म एवरीथिंग एवरीव्येर के लिए ऑस्कर मिला है.

बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड Paul Rogers को एवरीथिंग एवीव्येर के लिए मिला है.

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स- अवतार- द वे ऑफ वॉटर (Avatar: The Way of Water)

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी- ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन- ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट (All Quiet on the Western Front)

बेस्ट ओरिजनल स्कोर- ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट (All Quiet on the Western Front)

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म- द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स (The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse)

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म- द एलिफेंट व्हिसपर्स (The Elephant Whisperers)

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन- ब्लैक पैंथर: वकांडा फॉएवर (Black Panther: Wakanda Forever)

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म- ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट (All Quiet on the Western Front)

बेस्ट मेकअप एंड हेयरस्टाइलिंग- द व्हेल (The Whale)

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म- नैल्वनी (Navalny)

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट- एन इरिश गुडबाय (An Irish Goodbye)

बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म- 'गिलर्मो डेल टोरो की पिनोचियो' (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

