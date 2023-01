Mahira Khan Dance Video: पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर चढ़ा बॉलीवुड का खुमार! Ranbir-Govinda के गानों पर लचकाई कमरिया

Mahira Khan Dance Video Viral: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान (Mahira Khan) एक बार फिर से सुर्खियों में छा गई हैं. माहिरा खान (Mahira Khan Video) पर चढ़ता बॉलीवुड का खुमार नेटीजन्स के बीच में खूब पसंद किया जा रहा है. दरअसल, माहिरा खान (Mahira Khan Dance) एक दोस्त की शादी में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और गोविंदा (Govinda) के गानों पर कमर मटकाती हुई दिखाई दे रही हैं. पाकिस्तानी एक्ट्रेस का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है.

Mahira Khan ने रणबीर के गानों पर लगाए ठुमके!

सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, माहिरा खान (Mahira Khan Viral Video) का वायरल वीडियो उनके एक दोस्त के मेहंदी फंक्शन का है. वायरल वीडियो में माहिरा खान (Mahira Khan New Video) लाइम ग्रीन कलर के डिजाइनर लहंगे में पतली कमर लचकाती दिख रही हैं. वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि बैकग्राउंड में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' का 'डांस का भूत' गाना बज रहा है. माहिरा खान (Mahira Khan Bollywood Song Dance) का यह वीडियो सामने आने के बाद नेटीजन्स एक्ट्रेस पर खूब प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं.

गोविंदा के गानों पर भी लचका चुकी हैं कमरिया!

पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान (Pakistani Actress Mahira Khan) का पहले भी एक वीडियो वायरल हो चुका है. उस वीडियो में माहिरा खान (Mahira Khan Dance on Govinda Song) गोविंदा (Govinda) और करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) की फिल्म 'कुली नंबर 1' के हिट गाने 'हुस्न है सुहाना' पर डांस करती हुई नजर आई थीं. माहिरा खान (Mahira Khan Instagram) के इंस्टाग्राम पेज पर नजर डालेंगे को पाएंगे कि उनका बॉलीवुड गानों से कितना प्यार है. माहिरा खान अक्सर ही बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस करती हुई नजर आ जाती हैं.

The superstar Mahira Khan joined the bandwagon of wedding dances and hit the dance floor at the Mehndi event of PR queen Frieha Altaf’s son, Turhan James with Emaan Dharani. #mahirakhan pic.twitter.com/sK30e2MyBS

— Naylasays (@NaylaAmir) January 20, 2023