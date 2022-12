Salman Khan के बाद अब इस दिग्गज एक्टर के साथ नजर आएंगी स्टार किड Palak Tiwari, शानदार है पूरी कास्ट

Palak Tiwari In The Virgin Tree: श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की बेटी पलक तिवारी (Palak Tiwari) बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं. ये बॉलीवुड डेब्यू सलमान खान (Salman Khan) के साथ फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) से करेंगी. आपको बता दें कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही पलक अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग बिजी हो चुकी हैं. इनकी अगली मूवी 'द वर्जिन ट्री' (The Virgin Tree) है जिसमें ये बहुत ही अलग रोल में नजर आएंगी. इस फिल्म में इनके साथ सुपरस्टार संजय दत्त (Sunjay Dutt) काम कर रहे हैं.

यहां हो रही है 'द वर्जिन ट्री' की शूटिंग

'द वर्जिन ट्री' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है. सनी सिंह(Sunny Singh), मौनी रॉय (Mouni Roy) भी इस मूवी का हिस्सा हैं. अभी हाल ही में पलक ने अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते समय बताया कि वो बेसबरी से अपनी पहली मूवी के रिलीज होने का वेट कर रही हैं. वो इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. आपको बता दें कि द वर्जिन ट्री' की शूटिंग पुणे में हो रही है.

पूरी कास्ट को कहा शानदार

पलक ने बताया कि वो एक्टर संजय दत्त के साथ बड़े पर्दे पर आने के लिए कितनी उत्सुक हैं और अब वो इस मोमेंट के लिए ज्यादा वेट नहीं करना चाहती हैं. आगे वो बताती हैं कि संजर दत्त के पास बहुत सारा ज्ञान है जो वह हम सभी में बांटते हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने को-एक्टर सनी से जुड़ी बातें भी की. पलक ने बताया कि उन्हें एक्टर सनी के साथ काम करने में बहुत मजा आया. इसके बाद पलक ने बताया कि सनी स्क्रीन पर बहुत मजाकिया है और इस फिल्म की पूरी कास्ट शानदार है.

