Payal Ghosh ने फिर अनुराग कश्यप पर कसा तंज, अब कही ये बात

नई दिल्ली: कुछ देर पहले ही अनुराग कश्यप की वकील ने एक बयान जारी करके उनके ऊपर लगे आरोपों को झूठ बताया था. लेकिन इस बार के जवाब में अभिनेत्री पायल घोष (Payal Ghosh) ने एक बार फिर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है. पायल का यह ट्वीट भी कुछ ही मिनट में काफी वायरल हो गया है.

दरअसल फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने रिया चक्रवर्ती एपिसोड के दौरान 'स्मैश द पैट्रार्की' पोस्ट करके पितृसत्ता को मुहतोड़ जवाब देने की बात कही थी. लेकिन अब पायल ने इसी पोस्ट के लिए उन्हें लताड़ा है. पायल घोष ने अनुराग के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उसका नाम लिए बिना पायल ने कहा कि लोग महिलाओं को दोष देते हैं और पितृसत्ता को खत्म करते हैं.

People blame women for everything and post smash the patriarchy. It's time to stand with the women. Let them be heard. A voice suppressed is a generation of women oppressed. It's 2020. Come on, India! #MeToo

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) September 21, 2020