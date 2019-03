PM मोदी की बायोपिक पर विवाद : जावेद अख्तर के बयान पर बोले प्रोड्यूसर, 'हमारी कोई गलती नहीं'

नई दिल्ली : पीएम मोदी पर बनी बायोपिक जल्द ही रिलीज होने वाली है. रिलीज से पहले ही फिल्म कंट्रोवर्सी में फंस गई है. सीनियर राइटर जावेद अख्तर ने फिल्म के पोस्टर पर अपना नाम देखने के बाद कहा कि उन्होंने तो फिल्म के लिए कोई गाना लिखा ही नहीं है. इतना ही नहीं फिल्म पोस्टर पर सॉन्ग राइटर समीर का नाम भी लिखा था जिसे समीर ने भी खारिज किया है. इस कंट्रोवर्सी के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि जावेद अख्तर और समीर के गानों को उनकी फिल्म में लिया गया है जिसके राइटस टी-सीरीज से लिए गए हैं. अगर इस बात की जानकारी म्यूजिक कंपनी ने उन्हें नहीं दी तो ये उनकी गलती नहीं है.

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए संदीप ने कहा कि मैं जावेद अख्तर के लिखे गाने सुनते हुए बड़ा हुआ हूं. मैं चाहता था कि मेरी फिल्म में उनका एक गाना हो. इस बारे में मैं टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार से बात की और वो मान गए. अगर इस बात की जानकारी जावेद अख्तर को नहीं दी गई तो ये म्यूजिक कंपनी की गलती है.

Sandip Ssingh, Producer of movie 'Narendra Modi': I grew up hearing Javed Akhtar sir's songs, I wanted to keep one of his songs in the movie; I spoke to T-series' Bhushan Kumar ji, he agreed to it. I don't know if he (Akhtar) was informed about it, it's the music company's job. pic.twitter.com/xnvriFVXSe

