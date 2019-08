मुंबई: अनुपम खेर इन दिनों न्यूयार्क में अपने पापुलर मेडिकल ड्रामा न्यू एम्स्टर्डम के दूसरे सीजन को शूट कर रहे हैं. ऐसे में हाल ही में उन्‍होंने अपनी दूसरी ऑटोबायोग्राफी "लैसेंस लाइफ थॉट अननोइंग्ली" को लांच किया. अक्‍सर किताब के लॉन्‍च के बाद उसे पढ़ा जाता है, लेकिन अनुपम खेर की यह किताब लॉन्‍च से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गई. दरअसल अमेरिका में अपनी किताब लॉन्‍च करने से पहले ही अनुपम खेर ने यह किताब पीएम मोदी को भेंट की थी. अपने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ इस बात को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, 'प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. आपके साथ अपनी ऑटोबायोग्राफी "लेसंस लाइफ टॉट मी, अननोइंग्ली" के कवर को शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है. आप हमारे देश के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तत्पर हैं. आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं. धन्यवाद जय हिंद जय भारत....'

अनुपम खेर को प्रसन्नता हुई जब पीएम ने खुद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने के लिए मैसेज किया. उन्होंने लिखा, 'बहुत कुछ है.. जो हम एक-दूसरे से सीखते हैं, जानबूझकर और अनजाने में. खुद को शिक्षित करने की प्रक्रिया कभी भी बंद नहीं होती है.. उम्मीद है ऐसे ही हम सीखते रहें और नए पहलुओं को खोजते रहें.. अनुपम खेर आपकी किताब के लिए शुभकामनाएं.... मुझे यकीन है कि लोग आपके अनुभवों के बारे में पढ़ने का आनंद लेंगे.'

पीएम मोदी के प्यार और प्रोत्साहन को याद करते हुए अनुपम खेर ने अपनी खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की जहां उन्होंने लिखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस तरह की प्रतिक्रिया को प्राप्त करना मैं बहुत ही खुश हूं... और उनके शब्दों में, जानबूझकर और अनजाने में चीजें सीखना शानदार है.. तथ्य यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लगता है कि मेरे जीवन की कहानी लोगों को प्रेरित करने में मदद करेगी.. मेरे लिए सम्मान की बात है..

Dear Hon. Prime Minister @narendramodi ji! It was a pleasure to share the cover of my autobiography #LessonsLifeTaughtMeUnknowingly. You inspire millions of us to give our best for our country. Thank you for the lessons one learns from you knowingly. Jai Ho and Jai Hind. pic.twitter.com/QlKDvcdMY8

— Anupam Kher (@AnupamPKher) August 13, 2019