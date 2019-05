Box Office पर तेज है 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रफ्तार, कमाई कर रही है ट्रेंड

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' को रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है. बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते फिल्म ने वर्किंग डेज में भी कमाई की रफ्तार बनाए रखी है और उसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म वीकेंड पर भी कमाई का ट्रेंड बनाए रखेगी. बता दें कि आने वाले शुक्रवार को सलमान खान ईद रिलीज फिल्म 'भारत' लेकर आ रहे हैं और इससे पहले इस फिल्म के पास पूरे 6 दिन हैं कमाई करने के लिए.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के आकंड़े शेयर करते हुए ट्वीट पोस्ट पर लिखा कि फिल्म ने टोटल 19.21 करोड़ की कमाई कर ली है. बता दें कि फिल्म लगभग 8 से 10 करोड़ के बजट में बनाई गई है. फिल्म में पीएम मोदी का किरदार एक्टर विवेक ओबेराय ने प्ले किया है.

मोदी के जीवन पर बनी इस फिल्म में विवेक आनंद ओबरॉय, बोमन ईरानी, दर्शन कुमार और मनोज जोशी जैसे सितारों ने अभिनय किया है. फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' ने शुक्रवार को रिलीज के पहले ही दिन करीब तीन करोड़ रुपये की कमाई की.

A big thank you to all of you for sending your love from all over the world and for all the kind words. Your blessing and love mean everything to me. I am truly humbled Hope the journey of a common man who becomes a great leader continues to inspire! Jai Hind #PMNarendraModi https://t.co/w8GY4t9DeV

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) May 26, 2019