प्रभु श्रीराम की भक्ति में लीन कर देगा लता मंगेशकर का ये श्लोक, पीएम मोदी ने किया शेयर

Lata Mangeshkar Ram Bhajan Mata Ramo Matpita: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को अब कुछ ही दिन बचे हैं. अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वैदिक अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो चुके हैं. राम मंदिर के इस भव्य समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम की भक्ति से लबरेज भजन और श्लोक शेयर कर रहे हैं. हरिहरन, जुबिन नौटियाल, स्वाति मिश्रा, सूर्यगायत्री के भजन के बाद अब पीएम मोदी ने लता मंगेशकर का राम भक्ति में मंत्रमुग्ध कर देने वाला श्लोक सोशल मीडिया पर शेयर किया है. माता रामो मातपिता श्लोक शेयर करते हुए पीए मोदी ने बताया कि यह लता मंगेशकर का आखिरी रिकॉर्डेड श्लोक है.

पीएम मोदी ने शेयर किया लता मंगेशकर का श्लोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर का राम भक्ति से मंत्रमुग्ध कर देने वाला श्लोक ट्विटर पर शेयर किया है. लता मंगेशकर का श्लोक शेयर कर पीएम मोदी ने लिखा- 22 जनवरी का देश उत्साह से इंतजार कर रहा है, जिन लोगों की कमी खलेगी उनमें से एक हमारी प्यारी लता दीदी हैं...यह रहा एक श्लोक जो उन्होंने गाया था. उनकी परिवार ने मुझे बताया कि यह उनका आखिरी श्लोक था, जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया था. श्री राम की भक्ति में भाव-विभोर कर देने वाले लता मंगेशकर का श्लोक पीएम मोदी के ट्विट करने के बाद देखते ही देखते वायरल हो गया है.

As the nation awaits 22nd January with great enthusiasm, one of the people who will be missed is our beloved Lata Didi.

Here is a Shlok she sung. Her family told me that it was the last Shlok she recorded. #ShriRamBhajanhttps://t.co/MHlliiABVX

— Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2024