प्रभास के फैंस से हो गई भारी MISTAKE! अब कैसे होगी पैसे की भरपाई; जानें क्या है ये Kalki 2898 AD से जुड़ा मामला

Prabhas Fans Done Big Mistake: साउथ सुपरस्टार प्रभास काफी समय से अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जो इस साल की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म मानी जा रही है. नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पटानी जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. ये एक साइंस फिक्शन माइथोलॉजिकल फिल्म है, जिसको लेकर काफी समय से फैंस बेहद एक्साइटेड हैं.

हाल ही में फिल्म का दमदार ट्रेलर भी जारी किया गया था, जिसने फिल्म को लेकर फैंस के अंदर की क्रियोसिटी को और ज्यादा बड़ा दिया है. ये फिल्म 27 जून को दुनिया भर के सिनेमाघरों में कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है. इसी बीच प्रभास के फैंस से एक बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से सभी काफी निराश और परेशान है. दरअसल, इस समय प्रभास की इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चल रही है, जिसके चलते फैंस ने प्रभास की इस फिल्म की जगह किसी और की फिल्म की टिकट्स बुक कर ली हैं.

People booked for Rajasekhar's #Kalki rather than booking for Prabhas's #KALKI2898AD‌ pic.twitter.com/jV9kI26DuW

प्रभास के फैंस से हुई बड़ी गलती!

जी हां, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक, हैदराबाद में प्रभास के फैंस ने उनकी फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' की जगह साउथ एक्टर राजशेखर की फिल्म 'कल्कि' की टिकटें बुक कर लीं. बताया जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते, जो लोग 'कल्कि 2898 एडी' की टिकटें बुक करना चाहते थे, उन्होंने गलती से तेलुगु के दिग्गज अभिनेता राजशेखर की साल 2019 में आई 'कल्कि' की टिकटें बुक करा दी. इतना ही नहीं, ब्रमारम्भा कुकटपल्ली थिएटर में राजशेखर की फिल्म के छह शो हाउसफुल बुकिंग के साथ बंद हो गए.

'हैप्पिली मैरिड जैसा कुछ नहीं होता...' जब शत्रुघ्न सिन्हा ने शादीशुदा जिंदगी को लेकर कही थी ये बात; पत्नी से की थी बेवफाई

Naaku assalu sammandham ledhu

Jokes apart...

Wishing dear #Prabhas @nagashwin7, Maa #AshwiniDutt garu @VyjayanthiFilms, The stellar cast and crew all the very very best!

May you create history and take the film industry a step ahead #kalki2898ad https://t.co/P00OyIZFVE

— Dr.Rajasekhar (@ActorRajasekhar) June 23, 2024