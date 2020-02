बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला पर उठे सवाल, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #FixedWinnerSidharth

नई दिल्ली : 'बिग बॉस 13' (Big Boss 13) का सीजन खत्म हो गया है. सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) इस शो के विनर चुन लिए गए हैं, लेकिन उनकी इस जीत की खुशी थोड़ी कम होती रही है. दरअसल, मेकर्स पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये शो Fixed है और वे लोग बायस्ड भी हैं.

सिद्धार्थ शुक्ला के विनर घोषित होते ही ट्विटर पर सिद्धार्थ के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है. ट्विटर पर #FixedWinnerSidharth ट्रेंड कर रहा है. इस हैशटैग के साथ लोग जमकर सिद्धार्थ के चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि अग्रेसिव नेचर वाले सिद्धार्थ शुक्ला इस शो के विनर कैसे हो सकते हैं? रश्मि देसाई और आसिम रियाज को विनर बनने के लायक बताया जा रहा है.

जानें लोगों ने क्या-क्या कहा?

-नयना पटेल ने लिखा- बधाई हो चैनल, आपने इस देश के युवाओं को सिखाया- शारीरिक मारपीट, गाली-गलौज और अश्लीलता को ताज से नवाजा जाता है. आप भी शुक्ला जैसे लोग जीवन में डिजर्व करते हैं. #FixedWinnerSidharth

Congratulations... @ColorsTV @BeingSalmanKhan U taught the youth of this nation that physical violence, abusiveness and vulgarity will be glorified with a crown.

U all deserve a person like Shukkla in ur life. #FixedWinnerSidharth #WorstWinnerShukla #RashamiDesai real winner

— nayanapatel (@nayanap40082219) February 15, 2020