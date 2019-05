Video : रफ्तार ने गाया स्कूली बच्चों के लिए रैप, वायरल हुआ 'मैं वही हूं' सॉन्ग

Be it the padhaaku frontbenchers or the notorious backbenchers! Time to go #BackToSchool and stay there! #MainWahiHoon @zeemusiccompany @karmathelekhak @amazonprimemusicin @anuragbedii @akprojekts LINK IN BIO @kalamkaarmusic Music : Composition and Programming - Raftaar Additional Programming - @karankanchanmusic Mix and Master - @theghatak Guitars - @official__tenzinglamamusic Video : Direction - @himtyg Edit - @directorgrim Vfx - @letsvfx Artwork - @azfoto_ Poster - @vickysandhudesigns Special appearance by THE GREAT @ankurpathak03 . Special thanks to my DNH FAMILY and KALAMKAAR PARIWAAR. #raa #raftaar #karma #positive #blessed #peace

A post shared by KALAMKAAR RAFTAAR (@raftaarmusic) on May 15, 2019 at 10:35pm PDT