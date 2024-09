असल जिंदगी में खलनायक बना रजनीकांत की फिल्म का विलन, हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार; जानें क्या है पूरा मामला?

Malayalam Actor Vinayakan Detained At Hyderabad Airport: हाल ही में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर विनायकन को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरास्त में लिया है. विनायकन रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जेलर’ में खलनायक का किरदार निभाया था. विनायकन को एयरपोर्ट पर नशे की हालत में हुड़दंग मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. एक्टर कोच्चि से हैदराबाद के रास्ते गोवा जा रहे थे. जहां उन्होंने नशे में धुत्त को-पैसेंजर के साथ बदत्तमीजी की.

इसके बाद बाकी लोगों की उनकी शिकायत की, जिसके बाद वहां सीआईएसएफ (CISF) जवान पहुंचे और एक्टर को हिरासत में ले लिया. बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने जवाब के साथ भी बदत्तमीजी की. सोशल मीडिया पर विनायकन का एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एयरपोर्ट पर को-पैसेंजर के साथ बदत्तमीजी करते नजर आ रहे हैं. बाद में एक्टर को एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस विनायकन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है.

Reel life Villain #Vinayakan was detained by Police at RGIA #Airport in #Hyderabad for misbehaving with gate staff in a drunken state.

The 'Jailer' fame Malayalam actor Vinayakan was detained by the #RGIA Police on Saturday for allegedly misbehaving with the airport officials… pic.twitter.com/ODl1TAhiTb

