Ranveer Singh On OTT Debut With Bear Grylls: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहद पॉपुलर एक्टर हैं. दुनिया भर में उनके फैन हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में कई शानदार फिल्मों में यादगार किरदार निभाए हैं. इस बार रणवीर (Ranveer Singh) बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ जंगल में जाकर अपने फैंस को एंटरटेन करेंगे. नेटफ्लिक्स ने 'रणवीर वर्सेज वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' (Ranveer Vs Wild With Bear Grylls trailer) का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया है. ट्रेलर में, रणवीर सिंह बेयर ग्रिल्स के साथ जंगली जानवरों और गुफाओं की खोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं रणवीर सिंह

ट्रेलर में रणवीर सिंह को पहाड़ों पर चढ़ते और एक चोटी से दूसरी चोटी पर जिप-लाइनिंग करते देखा जा सकता है. इस दौरान एक भालू उनका पीछा करता है और वो भेड़ियों और सांपों से भी मिलते हैं. वहीं, एक्टर अनजाने में अपने माथे पर भेड़िये का मल लगा लेते हैं. कुल मिलाकर ट्रेलर काफी मजेदार है. रणवीर के फैंस उनके इस एपिसोड के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

दीपिका को नहीं भूले रणवीर

खतरों से खेलते हुए भी रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के लिए प्यार का इजहार करने से पीछे नहीं रहे. उन्होंने कहा- 'प्यार के लिए लोग चांद तारे तोड़ के लाते हैं, मैं दीपिका के लिए एक फूल तोड़ कर लाने वाला हूं. वो बहुत स्पेशल फूल है. वो कभी मरता नहीं है. बिलकुल मेरे प्यार की तरह'. इसके अलावा उन्होंने बेयर ग्रिल्स के साथ 'जय बजरंग बली' का नारा भी लगाया. ये शो 8 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा. नेटफ्लिक्स ने ट्रेलर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया- 'अब रणवीर सिंह की जिंदगी आप के हाथ में! बटन दबाओ और उन्हे बचाओ!' आपको बता दें कि रणवीर पिछले साल जुलाई में बेयर ग्रिल्स के साथ शो की शूटिंग के लिए सर्बिया गए थे. इस शो के साथ वो ओटीटी पर डेब्यू कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- Pathaan: Shah Rukh Khan ने इंडस्ट्री में पूरे किए 30 साल, नए लुक में मारी धमाकेदार एंट्री