'विश्वास नहीं हो रहा...' उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन से गम में डूबी इंडस्ट्री; रणवीर से मनोज तक; सेलेब्स दे रहे श्रद्धांजलि

Celebs Paying Tribute to Zakir Hussain: फेमस तबला उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में 15 दिसंबर, रविवार को निधन हो गया. वे पिछले दो हफ्तों से सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में दिल से जुड़ी समस्याओं का इलाज करा रहे थे. उनकी मौत की खबर ने संगीत जगत को गहरे शोक में डुबो दिया है. उनके करीबी से लेकर सेलेब्स, फैंस और पूरी दुनिया लोग उनको श्रद्धांजिल दे रहे हैं. उनके निधन की खबर ने हर किसी को हैरान और दुखी कर दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस्ताद जाकिर हुसैन लंबे समय से दिल की बीमारी से परेशान थे. हाल ही में उनकी दिल की नसों में रुकावट आ गई थी, जिससे डॉक्टरों को उन्हें स्टेंट लगाना पड़ा. उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि वे लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे थे. जाकिर हुसैन के निधन की खबर ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है. इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. फैंस लेकर सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.

रणवीर सिंह ने दी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर उस्ताद की एक फोटो शेयर करते हुए दिल, बुरी नजर और हाथ जोड़े हुए इमोजी के साथ श्रद्धांजलि दी. अपने गानों के लिए पहचाने जाने वाले अनूप जलोटा ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा. मुझे बेहद दुख हो रहा है. इस मुश्किल समय में उनके सभी फैंस को प्यार और ताकत भेज रहा हूं. उनकी विरासत और हमारे जीवन में जो खुशी उन्होंने दी, उसमें हमें आराम मिले। #zakirhussain #RIP'.

उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 की उम्र में निधन, US अस्पताल में थे भर्ती; इस बीमारी ने ले ली जान

Can’t wrap my head around the news. I’m in pain. Sending love and strength to all his admirers during this difficult time. May we find comfort in his legacy and the joy he brought to our lives. #zakirhussain #RIP pic.twitter.com/eF79mMDw0a — Anup Jalota (@anupjalota) December 15, 2024

शिवम महादेवन ने भी दी भावुक श्रद्धांजलि

शंकर महादेवन के बेटे शिवम महादेवन ने उस्ताद जाकिर हुसैन को भावुक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, 'विश्वास नहीं हो रहा. आप तो संगीत थे. आपका संगीत सुनकर, आपके साथ समय बिता कर हम सभी धन्य महसूस करते हैं. इस युग के सबसे महान संगीतकार का जाना अपूरणीय क्षति है. धन्यवाद उस्ताद अंकल, आपकी कमी हम हमेशा महसूस करेंगे। #UstaadZakirHussain'.

करीना, अमिताभा और मलाइका ने भी दी श्रद्धांजलि

अमिताभ बच्चन ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'बहुत बुरा दिन'. साथ ही करीना कपूर से लेकर मलाइका अरोड़ा और सोनाली बेंद्रे ने भी अपने इंस्टाग्राम पर उस्ताद जाकिर हुसैन की फोटो शेयर करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी और अपना दुख जाहिर किया.

मनोज बाजपेयी ने बताई भारी क्षति

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी उनके निधन को 'भारी और अपूरणीय क्षति' बताया. फिल्मकार जोया अख्तर ने भी श्रद्धांजिल देते हुए कहा कि ऐसा "कभी और कोई नहीं होगा" जैसा उस्ताद जाकिर हुसैन. उन्होंने उस्ताद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'उस्ताद (white heart) #therewillneverbeanotheryou #thankyouforthemusic #zakirhussain #maestro #nationaltreasure #RIP @zakirhq9 (sic)'.

फरहान अख्तर ने भी व्यक्त किया शोक

फरहान अख्तर ने जाकिर हुसैन के परिवार के लिए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए एक्ट हैंडल पर लिखा, 'हमारे समय के सबसे महान कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहे. धन्यवाद जाकिर भाई, आपने अपनी संगीत और मानवता से दुनिया को खुश किया. RIP. परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं. @zakirhq9 #maestro #GOAT (sic)'.

The irreparable loss of Zakir Hussain Sahab is a devastating blow to India and the global music community.

Sir, Your music was a gift, a treasure that will continue to inspire and uplift generations to come.

Your legacy will live on. May your soul rest in eternal glory,… pic.twitter.com/UtH8OUKKtX — Riteish Deshmukh (@Riteishd) December 15, 2024

रितेश देशमुख ने भी जाहिर किया दुख

एक्टर रितेश देशमुख ने भी जाकिर हुसैन के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा, 'उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का इस तरह से जाना भारत और वैश्विक संगीत समुदाय के लिए एक जबरदस्त धक्का है. आपका संगीत एक गिफ्ट था, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और उत्साहित करेगा. आपकी धरोहर हमेशा जीवित रहेगी'.

Prayers for Ustadji’s speedy recovery. https://t.co/8NPeNtZAN6 — Hansal Mehta (@mehtahansal) December 15, 2024

हंसल मेहता ने भी कहा अलविदा

फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'वे उस्ताद जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत समारोहों को यादगार बनाया. वे आदमी जो अपनी कला से दर्शकों से जुड़ना जानता था. वे उस्ताद जिसने तबले को 'सेक्सी' बना दिया. अलविदा उस्ताद जाकिर हुसैन'.

इस साल जीते थे ग्रैमी अवार्ड्स

एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इंस्टाग्राम पर उस्ताद की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'उस्ताद.. उनकी धुन हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी'. बता दें, इस साल के शुरुआत में, जाकिर हुसैन ने 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में तीन पुरस्कार जीते थे. बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम (The Moment by Shakti), बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस (Pashto) और बेस्ट कंटेम्परेरी इंस्ट्रुमेंटल एल्बम (As We Speak).

Latest News in Hindi, Bollywood News, Tech News, Auto News, Career News और Rashifal पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.