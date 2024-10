रतन टाटा से मिलने की हसरत धर्मेंद्र की रह गई अधूरी, सलमान खान से लेकर प्रियंका चोपड़ा समेत इन सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस दुखद मौके पर बॉलीवुड सितारों ने भी दुख जताया है. धर्मेंद्र, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान समेत कई फिल्मी हस्तियों ने रतन टाटा को याद दिया. चलिए बताते हैं आखिर सेलेब्स ने क्या कहा.

असा माणूस पुन्हा होणे नाही. Deeply saddened to know that Shri #RatanTata ji is no more. Condolences to the family and loved ones. Rest In Glory Sir. pic.twitter.com/ldThYxUwJz — Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 9, 2024

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने इंस्टाग्राम पर रतन टाटा को याद करते हुए लिखा, 'रतन टाटा साहब. आपसे मिलने की हसरत ही रह गई. ऐसा इंसान जो अपने वर्कर्स को अपने बच्चों की तरह देखता था. सर आप हमेशा हमारे प्यार और यादों में बने रहेंगे.'

रतन टाटा के गुजरने पर क्या बोले बॉलीवुड सेलेब्स

सलमान खान ने दिवंगत बिजनेसमैन को याद करते हुए लिखा, "रतन टाटा के निधन से बहुत दुखी हूं." वहीं, अजय देवगन ने एक्स पर लिखा, "दुनिया एक दूरदर्शी व्यक्ति के जाने का शोक मना रही है. रतन टाटा की विरासत हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगी. भारत और उससे परे उनके योगदान अतुलनीय हैं. हम उनके बहुत आभारी हैं. श्रद्धांजलि.'

Deeply saddened by the passing of Mr. Ratan Tata. — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 9, 2024

रतन टाटा के निधन पर अक्षय कुमार

वहीं अक्षय कुमार ने भी रतन टाटा को याद करते हुए एक भावुक नोट के साथ उन्हें विदाई दी. उन्होंने लिखा, "दुनिया एक ऐसे व्यक्ति को विदाई दे रही है जिन्होंने एक साम्राज्य बनाया. रतन टाटा के निधन के बारे में सुनकर दिल टूट गया. वह बहुत ही दयालु और नए विचारों वाले इंसान थे. वह हमेशा हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे.ओम शांति."

अमिताभ बच्चन ने भी जताया दुख

T 5159(i) - .. just came to learn of the passing of Shri Ratan Tata .. was working very late ..

An era has ended .. a most respected , humble yet visionary leader of immense foresight and resolve ..

Spent some wonderful moments with him, during several Campaigns we were… — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 10, 2024

बहुत याद आएगी सर: प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, "आपने अपनी दयालुता से लाखों लोगों की लाइफ को छुआ है. आपके नेतृत्व और उदारता की आपकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. हमारे देश के लिए आपने जो कुछ भी किया, उसके लिए आपके बेजोड़ जुनून और समर्पण के लिए धन्यवाद. आप हम सभी के लिए प्रेरणा रहे हैं और आपकी बहुत याद आएगी, सर."

Through your kindness, you touched the lives of millions. Your legacy of leadership and generosity will continue to inspire generations. Thank you for your unmatched passion and dedication for everything you did for our country. You have been an inspiration to us all and will… pic.twitter.com/1JfSzHXqhG — @priyankachopra) October 9, 2024

रतन टाटा ने सिखाया आखिर सफलता होती क्या है

श्रद्धा कपूर ने लिखा, "सर रतन टाटा ने हमें दिखाया कि सच्ची सफलता आखिर होती क्या है. उनकी प्रेरणा और दयालुता के साथ आगे बढ़ने की कला ने हमें बहुत कुछ सिखाया और इसके लिए मैं उनकी आभारी हूं. सच्ची विरासतें उस पर बनती हैं, जो हम पीछे छोड़ते हैं... हर चीज के लिए धन्यवाद, सर."

The world mourns the loss of a visionary. Ratan Tata's legacy will forever inspire generations. His contributions to India and beyond are immeasurable. We are deeply grateful. Rest in peace, Sir. — Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 9, 2024

सच्चे रत्न और आइकन

अनुष्का शर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "श्री रतन टाटा के दुखद न्यूज से बहुत दुखी हूं. उन्होंने अपने हर काम के माध्यम से ईमानदारी, शालीनता और गरिमा के मूल्यों को बनाए रखा और वास्तव में भारत के एक आइकन और रत्न थे.आपने बहुत से लोगों के जीवन को छुआ है.

It's hard to imagine the world without people like Ratan ji. I was fortunate enough to personally witness his simplicity and humility and I remember thinking he's the real superstar... RIP Sir, and thank you for your service pic.twitter.com/tSWCrzDHs6 — Anil Kapoor (@AnilKapoor) October 10, 2024

