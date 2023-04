Rekha ने शादी के बाद ससुराल में रखा ही था कदम, सास ने मारने के लिए हाथ में उठा ली चप्पल! फिर...

Rekha and Vinod Mehra Marriage: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा रेखा (Rekha) ने अपनी दमदार एक्टिंग से लाखों-करोड़ों दीवाने बनाए हैं. रेखा (Rekha Movies) आज भी जब किसी इवेंट या फंक्शन में नजर आती हैं तो उनकी खूबसूरती पर लोग लट्टू हो जाते हैं. रेखा (Rekha First Film) जब 80-90 के दशक में जमकर काम कर रही थीं, तब उनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा था. जिसमें से एक विनोद मेहरा (Vinod Mehra) भी थे. बॉलीवुड गॉसिप गलियारों में ऐसी कहानियां हैं कि रेखा और विनोद मेहरा (Rekha and Vinod Mehra Affair) ने गुपचुप शादी भी कर ली थी.

शादी के बाद जब ससुराल पहुंची रेखा तो...! बॉलीवुड गॉसिप गलियारों में ऐसे तो रेखा (Rekha Marriage) को लेकर कई कहानियां हैं लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसका सच आजतक सामने नहीं आ पाया है. मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि रेखा और विनोद मेहरा (Vinod Mehra Movies) ने शादी कर ली थी. विनोद मेहरा से शादी करने के बाद जब एक्ट्रेस पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो एक्टर की मां ने गुस्से में चप्पल उठा ली थी. ऐसा कहा जाता है कि विनोद मेहरा की मां रेखा (Rekha Love Affairs) को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं, जब रेखा (Rekha Net Worth) शादी के बाद पहली बार घर पहुंची तो एक्टर की मां ने गुस्से में रेखा को पीटने के लिए चप्पल उठा ली थी. बता दें, यह किस्सा यासीर उस्मान की किताब रेखा: एन अनटोल्ड स्टोरी में बताया गया है. फिर इस कारण टूटी रेखा की शादी! मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रेखा (Rekha Instagram) ने एक इंटरव्यू में भी विनोद मेहरा और उनकी मां के बारे में बात की थी. रेखा ने बताया था कि उनके और विनोद की मां के विचार नहीं मिलते थे, वह उन्हें बदनाम एक्ट्रेस मानती थीं. रेखा (Rekha and Vinod Mehra Marriage) ने बताया था कि वह विनोद के लिए उनकी मां को बर्दाश्त करती थीं लेकिन फिर उनका सब्र खत्म हो गया. तब उन्होंने विनोद के सामने ऑप्शन रखे कि वह मां या प्यार में से किसी एक को चुनें. तब विनोद मेहरा ने अपनी मां को चुन लिया और एक्ट्रेस ने विनोद से रिश्ता तोड़ लिया.